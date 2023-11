Augsburg

Der Augsburger Tino Banini ist unheilbar krank – und kämpft für sich und andere

Plus Bis Tino Banini die Diagnose Morbus Bechterew erhielt, war es ein langer, schmerzhafter Weg. Wie er heute mit der Krankheit umgeht und andere auf ihrem Weg unterstützt.

Von Mariana Silva Lindner

Wieder sitzt Tino Banini in einer Arztpraxis, einem Ort, der ihm mittlerweile gut vertraut ist. Es ist 1994 - seit bereits einem Jahrzehnt ringt er mit quälenden Rückenschmerzen und steifen Glieder, die das morgendliche Aufstehen zu einer Tortur werden lassen. Zahllose erfolglose Arztbesuche hatte er zuvor schon hinter sich. Doch das sollte sich an diesem Tag ändern. Sein Leiden bekam nun eine offizielle Bezeichnung, einen Namen, den der gebürtige Italiener zunächst kaum aussprechen konnte. Von diesem Moment an nahm sein Leben eine radikale Wendung. Was er seitdem erlebt hat und wie er heute mit den Herausforderungen seiner Krankheit umgeht.

Bis zur Diagnose Morbus Bechterew war für Tino Banini ein Ärztemarathon nötig

"Ich habe Morbus Bechterew, eine chronische, entzündliche Krankheit, die vor allem die Wirbelsäule betrifft", erklärt Tino Banini. Ein typisches Merkmal sei eine krumme Versteifung des Rückgrats. Das führe häufig zu einer nach vorne gebeugten Haltung. Oft treten die ersten Symptome bereits vor dem 30. Lebensjahr auf, Tino Banini war damals 27 Jahre alt, als das Kribbeln in seinen Beinen begann. Heute, im Alter von 72 Jahren, blickt er auf die herausfordernde Zeit zurück: "Bevor die Krankheit begann, war ich sehr sportlich. Ich spielte regelmäßig Fußball oder Volleyball, ging zweimal in der Woche joggen." Doch mit dem Fortschreiten der Symptome wurde all das zunehmend schwieriger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

