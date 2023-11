Von Streetfood und spielenden "Zäunen": Das ist am Wochenende in Augsburg los

Am Wochenende vom 10. bis 12. November gibt es keinen Grund für Langeweile. In Augsburg gibt ein Familienkonzert im Theater und ein Streetfoodfestival auf einem Parkplatz.

Der Fasching beginnt am 11. November. Allerdings hält der sich in der Fuggerstadt bekanntlich in Grenzen. Doch keine Panik. In Klubs, Konzertsälen oder in Theatern ist auch am Wochenende vom 10. bis 12. November jede Menge geboten.

Am Wochenende ist viel Musik in Augsburg - von Pop und Punk bis Klassik

Rock/Pop/Punk: Es gibt Bands, die lieben außergewöhnliche Namen. Zum Beispiel „Die Zäune “. Die feiern am Freitag, 21 Uhr, in der Ballonfabrik, Austraße, ihr 20-Jähriges mit Punk und Trompeten. (www.ballonfabrik.org)

Dagegen lieben Blitzkid den Metal und „röhren“ am Freitag, 19.30 Uhr, durch die Kantine am Kö . Am Samstag zieht dort Oimara, der bunte Hund vom Tegernsee ab 19.30 Uhr, „neue Saiten auf“. (www.musikkantine.de)

„Best of Cream and Clapton“ steht im Bombig an der Gubener Straße am Samstag ab 20 Uhr auf dem Programm. Und zwar mit Full Device & Slam Elephant. (www.bombig-augsburg.com)

Seit 2023 rocken sie die Bühne. The Strange Kind Of Women. Und covern das legendäre Live-Album „Made in Japan “ von Deep Purple . Zu erleben sind die Ladys am Freitag im Spectrum ab 20 Uhr. (www.spectrum-club.de)

Filmmusik, Pop, Rock und Folklore stehen bei „Sternsaiten“ am Samstag in St. Pius an der Inninger Straße auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr, sind Isabell Münsch, Peter Bader (Orgel) und das Hackbrettorchester Gelbe Saiten zu erleben. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Und Dr. Pop kommt mit „Hitverdächtig“ am Sonntag in die Kresslesmühle an der Barfüßerstraße. Beginn 20 Uhr. (www.kresslesmuehle.de)

Zu einer „Poesie der Moderne“ laden am Sonntag, 17 Uhr, Sopranistin Monikas Staszak und der Gitarrist Stefan Barcsay in die Lounge des Brechthauses, auf dem Rain 7, ein. Anmeldungen unter Telefon 0821/4540815.

Ein Termin für Frühaufsteher. Folk und klassische Werke hat auch das Kolping Blasorchester im Gepäck. Zu hören am Sonntag, 10.30 Uhr, im Parktheater am Gögginger Klausenberg. (www.parktheater.de)

Im Kleinen Goldenen Saal, Jesuitengasse, spielt am Samstag, 20 Uhr, der Pianist Evgeny Konnov und das Augsburger Kammerorchester Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart. (www.augsburger-kammerorchester.de)

Auch das 1. Familienkonzert ist im Martinipark des Staatstheaters zu hören. Am Sonntag (15 Uhr) und am Montag (9 Uhr) gibt es das Orchestermärchen nach Lagerlöfs „Nils Holgersson“. Geeignet für Kinder ab fünf Jahren. (www.staatstheater-augsburg.de)

Auch auf Augsburgs Bühnen ist von 10. bis 12. November etwas geboten

Am Freitag feiert „Max und Moritz“, das Familienstück des Staatstheaters im Martinipark um 10 Uhr Premiere. (www.staatstheater-augsburg.de)

„Der schaurige Schusch“ ist im Foyer des Jungen Theater Augsburg in der Sommestraße am Sonntag, 15 Uhr, für Kinder ab sechs Jahren und deren Begleiter zu erleben. (www.jt-augsburg.de)

Was sonst noch am Wochenende 10. bis 12. November in Augsburg los ist

25 Jahre Poetry Slam . Ein Grund zum Feiern. Die Party steigt am Freitag, 20.30 Uhr, auf der großen Bühne im Martinipark . (www.staatstheater-augsburg.de)

Ganz einfach „ Richling “ nennt der Kabarettist Matthias Richling sein aktuelles Programm, das er am Freitag, 19.30 Uhr, im Parktheater zum Besten gibt. Ebenfalls im Baujuwel am Klausenberg gibt sich Alexander Merk am Samstag, 19.30 Uhr, „Merkwürdig“ mit seiner Zauberkunst. (Tickets unter parktheater.de)

Ein Street Food Festival ist am Sonntag, 11.30 bis 20 Uhr, auf dem Metro-Markt-Parkplatz an der Dr.-Dürwanger-Straße 50, zu erleben. Das Motto: Vorbeikommen und durchprobieren.

Heiraten ist anscheinend „in“. Zumindest gefühlt jagt eine Veranstaltung die Nächste. Am Samstag und Sonntag ist in Halle 6 und 7 auf dem Messegelände „Die fetzige Hochzeitmesse lovebee“ von 11 bis 17 Uhr zu erleben.

Repair, ein Wort der Stunde. Denn auch defekte Elektrogeräte können repariert werden. Möglich ist das am Freitag, 15 bis 17 Uhr, im BRK-Stadtteilzentum Haunstetten, Johann-Strauß-Straße . Anmeldung unter Telefon 0821/808770.

Der „Kleidertauschmarkt Stoffwechsel“ ist am Samstag von 11 bis 13 Uhr im Bürgertreff Hochzoll an der Neuschwansteinstraße „geöffnet“.

Bei den 44. Augsburger Friedenswochen geht es am Freitag, 19.30 Uhr, um Frieden. Unermüdlich gegen Krieg und Gewalt ist der Redner Jürgen Grässlin . Und erzählt davon im Hollsaal im Annahof.

. Und erzählt davon im Das Dokumentarfilm-Festival „Mondiale“ im Zeughaus zeigt am Freitag, 19 Uhr, den Film „Tomorrow die Welt ist voller Lösungen“. (www.mondiale-augsburg.de)

