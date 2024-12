Ein Stück Augsburg unterm Weihnachtsbaum: Lokale Geschenkideen zum Fest

Schnäppchen zu Weihnachten: Geschenke aus Augsburg bis 15 Euro

Auch in diesem Jahr gibt es eine besondere Sammelausgabe der Augsburger Weihnachtskugel. Die mittlerweile 12. Edition im Sortiment von Hans Gfrörer zeigt das Zeughaustor in einem matten Frost-Ton. Zu haben ist der Christbaumschmuck auf dem Christkindlesmarkt, der Stand befindet sich gegenüber dem Rathaus. Die Kugel kostet 13,90 Euro. Auch alle bisherigen Kugeln hat Gfrörer vorrätig. Ein Teil des Erlöses geht an das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeine, die Kartei der Not.