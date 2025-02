Nach tödlichem Feuer in Oberhausen: Neue Erkenntnisse zur Brandursache

Nach dem tragischen Tod einer 48-Jährigen, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montag im Rahmen eines Löscheinsatzes leblos in ihrer Wohnung in Oberhausen fanden, gibt es nun neue Erkenntnisse zur Brandursache und zu den genaueren Umständen ihres Todes. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sei der Brand anscheinend durch fahrlässigen Umgang mit offenem Feuer, etwa eine Zigarette oder Kerze, ausgelöst worden. Gestorben sei die Frau demnach an einer Rauchvergiftung. Hinweise auf ein Verbrechen oder eine Vorsatztat habe es keine gegeben, so die Polizei. (gau)

