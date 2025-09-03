Icon Menü
Toiletten beim Augsburger Herbstplärrer 2025: Kosten, Festzelte, Wickeltische, Barrierefreiheit

Augsburg

Hier finden Besucher beim Augsburger Herbstplärrer 2025 die günstigsten Toiletten

Wer beim Augsburger Herbstplärrer eine Toilette benutzen will, muss dafür bis zu 80 Cent zahlen. Es gibt aber günstigere Alternativen – und eine kostenlose Ausnahme.
Von Max Kramer
    Wer beim Augsburger Herbstplärrer 2025 mal muss, muss zahlen – zumindest fast immer. Die Nutzung der Toiletten kostet unterschiedlich viel.
    Wer beim Augsburger Herbstplärrer 2025 mal muss, muss zahlen – zumindest fast immer. Die Nutzung der Toiletten kostet unterschiedlich viel. Foto: Michael Kroha, Peter Fastl (Archivbild)

    Die zweite Herbstplärrerwoche 2025 läuft, weit mehr als 200.000 Menschen haben Schwabens größtes Volksfest schon besucht. Gerade im Vergleich zur Situation vor wenigen Jahren dürften sie eine Verbesserung feststellen: Es gibt inzwischen deutlich mehr Toiletten auf dem Gelände. Doch wer mal muss, muss zahlen – mit einer Ausnahme, die auch für Diskussionen sorgt. Wo liegen die Toiletten, wie viel kosten sie und warum muss man dafür überhaupt zahlen? Ein Überblick.

