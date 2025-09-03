Hier finden Besucher beim Augsburger Herbstplärrer 2025 die günstigsten Toiletten

Die zweite Herbstplärrerwoche 2025 läuft, weit mehr als 200.000 Menschen haben Schwabens größtes Volksfest schon besucht. Gerade im Vergleich zur Situation vor wenigen Jahren dürften sie eine Verbesserung feststellen: Es gibt inzwischen deutlich mehr Toiletten auf dem Gelände. Doch wer mal muss, muss zahlen – mit einer Ausnahme, die auch für Diskussionen sorgt. Wo liegen die Toiletten, wie viel kosten sie und warum muss man dafür überhaupt zahlen? Ein Überblick.

Max Kramer