Tote Frau in Wohnung gefunden: Kripobeamte sind nach Brand in Oberhausen vor Ort

Am Vormittag danach sind noch deutliche Spuren des Feuers zu sehen: Im Innenhof riecht es nach verbranntem Plastik, zerstörte Möbel und Haushaltsgegenstände liegen auf dem Pflaster. Die Fenster der betroffenen Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses in der Neuhäuserstraße in Oberhausen sind offenbar beim Feuerwehreinsatz in der Nacht zerschlagen worden, von drinnen hört man Gepolter und Geklirr; zwei Ermittler der Kriminalpolizei Augsburg sind vor Ort. Die Polizisten wollen herausfinden, was hier gegen 2.30 Uhr nachts passiert ist. Denn bei dem Feuerwehreinsatz in der Nacht stießen die Beamten auf die Leiche einer Frau, die 48-jährige Bewohnerin. Der Fall wirft Fragen auf.

