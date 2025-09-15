„Die Stadt ist relativ tot“: Augsburger Laden Sportkind schließt Anfang nächsten Jahres

Die Augsburger Innenstadt verliert ein weiteres inhabergeführtes Geschäft an prominenter Stelle. Der Laden „Sportkind“, der an der Ecke Rathausplatz/Philippine-Welser Straße Tennis- und Sportkleidung anbietet, schließt Anfang nächsten Jahres. Die Inhaberinnen Nadine Lux und Gabi Windisch konzentrieren sich lieber wieder nur auf ihr Online-Geschäft, das sie seit 16 Jahren betreiben. Mit ihren modernen Werbemonitoren im Schaufenster, die die Stadt ursprünglich verbieten wollte, hatten die Augsburgerinnen vor drei Jahren eine hitzige Grundsatzdebatte angestoßen, bei der die Verwaltung schließlich zurückrudern musste. Wie sie den Erfolg nachträglich bewerten und warum sie für ihren Shop in der Innenstadt trotzdem keine Zukunft mehr sehen.
Augsburg
Dieses Gejammere über eine schlechte Erreichbarkeit der Innenstadt kann ich nicht mehr hören. Denn es ist objektiv falsch (Busse, Straßenbahnen, Parkplätze und Fahrradstellplätze - alles vorhanden) und soll vermutlich von der Unzulänglichkeit des eigenen Konzepts ablenken. Schade.
Die Schuldfrage bringt einen auch nicht wirklich weiter. Man wird sich überlegen müssen, wie die Innenstädte im Allgemeinen zukünftig sinnvoll (um-)genutzt werden könnten. Das mit dem Einkaufen wird sich über kurz oder lang erledigt haben. Also besser anfangen zu gestalten, als sich an altem festzuklammern.
Dass die eigenen Konzepte möglicherweise überholt sind, stellt selten jemand in Frage. Grundsätzlich sind immer andere schuld. Die Parksituation hat sich in den letzten 50 Jahren im Bereich der Annastraße auch nicht wirklich grundlegend geändert. Vielleicht ist das spartanische Anpreisen einiger weniger T-Shirts im deutlich gehobenen Preissegment nicht mehr das was die Kunden vor Ort wollen. Man fragt sich bei etlichen Geschäften in der City mit ähnlicher Herangehensweise wie das wirtschaftlich tragbar sein soll.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden