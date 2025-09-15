„Die Stadt ist relativ tot“: Augsburger Laden Sportkind schließt Anfang nächsten Jahres

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Dass die eigenen Konzepte möglicherweise überholt sind, stellt selten jemand in Frage. Grundsätzlich sind immer andere schuld. Die Parksituation hat sich in den letzten 50 Jahren im Bereich der Annastraße auch nicht wirklich grundlegend geändert. Vielleicht ist das spartanische Anpreisen einiger weniger T-Shirts im deutlich gehobenen Preissegment nicht mehr das was die Kunden vor Ort wollen. Man fragt sich bei etlichen Geschäften in der City mit ähnlicher Herangehensweise wie das wirtschaftlich tragbar sein soll.

Die Schuldfrage bringt einen auch nicht wirklich weiter. Man wird sich überlegen müssen, wie die Innenstädte im Allgemeinen zukünftig sinnvoll (um-)genutzt werden könnten. Das mit dem Einkaufen wird sich über kurz oder lang erledigt haben. Also besser anfangen zu gestalten, als sich an altem festzuklammern.

Dieses Gejammere über eine schlechte Erreichbarkeit der Innenstadt kann ich nicht mehr hören. Denn es ist objektiv falsch (Busse, Straßenbahnen, Parkplätze und Fahrradstellplätze - alles vorhanden) und soll vermutlich von der Unzulänglichkeit des eigenen Konzepts ablenken. Schade.

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden