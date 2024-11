Werden die meisten Autos aus der Augsburger Altstadt verbannt?

@Thomas Keller: Stellen Sie sich mal vor, wie viele Menschen in Deutschland sich kein Auto leisten können und ihre Einkäufe für eine ganze Familie zu Fuß nach Hause tragen. Meine Eltern sind auch nicht daran gestorben, ich habe als Kind mitgeschleppt. Auch heute noch lasse ich mein Auto stehen und radle mit dem Anhänger zum Supermarkt, weil es einfach schneller und bequemer ist. Warum wohnt man in der Altstadt, um diese mit dem eigenen Auto verpesten zu müssen? Ich weiss, eine konsequente Umweltpolitik, welche die Autobesitzer mit sanfter Gewalt an den Stadtrand drängt, dort wo sie hingehören, bringt wohl in Augsburg keine Wählerstimmen ein.