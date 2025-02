WashTec verlagert Teile der Produktion und baut Arbeitsplätze in Augsburg ab

Die Investitionen in den wohl etwas vernachlässigten Zentralstandort sollen also die Arbeitnehmer per Arbeitsplatzabbau bezahlen, während die Aktionäre eine Dividendenkürzung ablehnen. Zum Dank bekommen sie dann nach Ertüchtigung des Standorts weiterhin ihre Dividende ausgeschüttet. So kanallhart und nicht anders liegen die Prioritäten in der in Sonntagpredigten vielbesungenen "sozialen" Marktwirtschaft.