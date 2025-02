Nur Personalmangel und Schließungen? So steht es um die Gastronomie

Die Gastronomie in Augsburg ist seit dem Jahreswechsel in Bewegung geraten. Das Traditionslokal Wirtshaus am Lech hat dauerhaft geschlossen. Andernorts eröffnete der italienische Gastronom Bruno Strocchi ein drittes Lokal im Stadtgebiet. Das Unternehmen Bob‘s expandiert und investiert einen höheren sechsstelligen Betrag in zwei neue Projekte. Heimische Gastronomen kritisieren unterdessen die Politik. Mancher Wirt klagt über Personalprobleme. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hingegen informiert, junge Menschen interessierten sich für eine gastronomische Ausbildung. Wie steht es um die Gastro-Szene?

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastronomie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis