Tram-Unfall am Roten Tor: Ermittler schließen eine bestimmte Ursache aus

Es war ein Unfall, wie er wohl selten passiert. In Augsburg sind am 13. Juni vergangenen Jahres in der Eserwallstraße nahe des Roten Tors zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Bei der Kollision erlitten rund 20 Menschen Verletzungen, darunter auch der 25 Jahre alte Fahrer der hinteren Tram, der Linie 3. Diese war der vorderen Straßenbahn der Linie 2 aufgefahren. Seit dem Unfall wird der Frage nachgegangen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Noch sind die Ermittlungen gegen den Fahrer nicht beendet, könnten es aber in absehbarer Zeit sein. Eine bestimmte Ursache schließen die Ermittler aus.

