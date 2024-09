Springen, Hüpfen, Spaß haben: Sieben Orte für Trampolin-Fans in Augsburg und Schwaben

Trampolinparks sind längst keine Trend-Erscheinung mehr. Wer Lust hat auf Adrenalin, Action und abwechslungsreiche Springparcours, der wird in Schwaben fündig. Ob für den nächsten Kindergeburtstag, einen Familienausflug oder eine sportliche Herausforderung – diese sieben Orte bieten Trampolin-Spaß für jedes Alter.

1. Big Jump Entertainment Park

Der Indoor-Trampolinpark hat auf einer Fläche von gut 3500 Quadratmetern 95 Trampoline zu bieten. Etwa die Hälfte davon befindet sich auf dem zentralen Springfeld. Auf langen Bahnen, Wandtrampolinen und Hindernissen darf hier gesprungen werden. Kinder müssen mindestens fünf Jahre alt sein und Antirutschsocken tragen, um auf den Trampolinen hüpen zu dürfen. Erwachsene zahlen für 60-minütigen Trampolin-Spaß 14,90 Euro, außerdem sind sogenannte „Big Jump Socken“ verpflichtend, die man vor Ort kaufen kann.

Adresse: Ulstettstraße 10, 86167 Augsburg

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 15 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr

Telefon: 0821 20717891

E-Mail: info@big-jump.de

Website: big-jump.de

2. Jumptown Augsburg

Neben klassischen Trampolinflächen finden sich verschiedenste Attraktionen in „Jumptown“, übersetzt „Sprungstadt“. So kann man beispielsweise hüpfend verschiedene Hindernisse bewältigen, Duelle mit Schaumstoffschlägern auf einem Schwebebalken austragen oder von einem Turm aus unterschiedlichen Höhen springen. Erwachsene zahlen 14 Euro für 60 Minuten. Mittwochs und donnerstags gibt es Happy-Hour-Angebote ab 9,80 Euro pro Stunde. Auch hier müssen die Antirutschsocken des Hauses getragen und wenn nicht schon vorhanden, für drei Euro gekauft werden.

Adresse: Gubener Straße 4, 86156 Augsburg

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14:30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 9:30 bis 19 Uhr

Telefon: 0821 34636600

E-Mail: info@jumptownaugsburg.de

Website: jumptownaugsburg.de

3. Jump Up Funpark Königsbrunn

Der Trampolinpark bietet eine Auswahl verschiedener Trampoline für Jung und Alt, Anfänger und Fortgeschrittene. Der Park gehört zur „Spirit Erlebniswelt“ in Königsbrunn. Als erwachsene Person zahlt man hier einen einmaligen Eintrittspreis von 9 Euro und kann die Trampoline zu den Öffnungszeiten nutzen. Wer keine Antirutschsocken besitzt, kann diese für 3 Euro kaufen.

Adresse: Gotenstraße 15, 86343 Königsbrunn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr

Telefon: 08231 915525

E-Mail: info@jumpup-koenigsbrunn.de

Website: jumpup-koenigsbrunn.de

4. Bloc Jump Mering

Der „Bloc Jump“-Trampolinpark ist in dieser Auflistung der einzige Park, dessen Trampoline und Attraktionen ausschließlich unter freiem Himmel benutzt werden können. Die Öffnungszeiten orientieren sich dementsprechend an den Jahreszeiten und bei schlechtem Wetter muss der Park geschlossen bleiben. Eine Ampel auf der Website zeigt, ob gesprungen werden kann. Ein Erwachsener mit Kind zahlt für eine Tageskarte 19 Euro. Außerdem gibt es weitere Kombi-Angebote und verschiedene Rabatte, zum Beispiel kostet der eintritt in den Meringer Trampolinpark von Dienstag bis Donnerstag ab 18 Uhr nur 6,50 Euro.

Adresse: Otto-Hahn-Bogen 12, 86415 Mering

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 15 bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 19 Uhr

Telefon: 0171 3548191

E-Mail: info@blocjump.de

Website: blocjump.de

5. Jumptown Ingolstadt

Auch in Ingolstadt gibt es „Jumptown“ und gleich drei Attraktionen mehr als in Augsburg. Darunter die sogenannte „Reaction Wall“. Hier ist Reaktionsgeschwindigkeit gefragt, denn die an der Wand befestigten LED-Pads leuchten zufällig auf und müssen so schnell wie möglich berührt werden. Um auch die höchsten zu erreichen, gibt es vor der Wand natürlich ein Trampolin. Ein Erwachsener zahlt wie in Augsburg 14 Euro für 60 Minuten, auch hier gibt es an einzelnen Tagen Happy Hour-Rabatte.

Adresse: Marie-Curie-Straße 14, 85055 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14:30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 9:30 bis 19 Uhr

Telefon: 0841 93893180

E-Mail: info@jumptowningolstadt.de

Website: jumptowningolstadt.de

6. Skyhouse Allgäu

Trampolin-Fans können sich in der Indoor-Halle im Allgäu an elf verschiedenen Attraktionen ausprobieren. Ob man die eigene Geschicklichkeit beim Ninja-Parkour beweist, in Schieflage bei den Schrägtrampolinen gerät oder nach gewagten Sprüngen im großen Airbag landet – hier kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Ab zehn Jahren dürfen Kinder alleine springen, vorher nur mit Begleitung. Eine erwachsene Person zahlt für 60-minütiges Springen 11,90 Euro.

Adresse: Plabennecstraße 30, 87448 Waltenhofen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 14 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Telefon: 08303 9294400

E-Mail: info@indoor-funpark.com

Website: skyhouse-allgaeu.de

7. Code Red Action-Park

Der „Jump-Ninja-Park“ ist eine der Attraktionen im Action-Park. Wer hier ein Ticket für 16,50 kauft, kann in 60 Minuten neben klassischen Trampolinen unter anderem auch Schrägtrampoline oder einen Ninja-Parkour nutzen. Das Springen ist hier nur mit originalen Socken des Action-Parks erlaubt, sie kosten drei Euro pro Paar.

Adresse: Dieselstraße 45, 87437 Kempten

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag 12 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr

Telefon: 0831 96091556

E-Mail: kempten@codered-action.de

Website: codered-action.de