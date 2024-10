Transparentes Kleid: Was trägt Christine Rapp dieses Mal am Presseball?

Dieses Kleid ist in Erinnerung geblieben. Mit einem Hauch von Nichts hatte Christine Rapp im vergangenen Jahr auf dem Augsburger Presseball für Gesprächsstoff gesorgt. Zwar wählte sie ein bodenlanges Abendkleid, wie viele andere Damen auch, doch bei bestimmtem Lichteinfall fiel die Robe durch ihre schimmernde Transparenz auf. Genau dieses Kleid hatte übrigens nicht nur in Augsburg für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern Monate später auch in London. Christine Rapp jedenfalls hat für den bevorstehenden 50-Jahre-Jubiläums-Presseball zwei Kleider im Blick. Langweilig ist keines.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Presseball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis