Transporter und Tram stoßen in Augsburg zusammen: Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden

Augsburg-Innenstadt

Transporter und Tram kollidieren in Augsburg: Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden

Nahe des Augsburger Plärrers sind am Dienstagnachmittag ein Transporter und eine Tram zusammengestoßen. Die Polizei gibt weitere Details zu dem Unfall bekannt.
    • |
    • |
    • |
    In der Langenmantelstraße beim Plärrer waren ein Transporter und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Foto: Annette Zoepf

    Zu dem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag zwischen einem Transporter und einer Straßenbahn am Plärrer ereignet hat, gibt die Polizei weitere Details bekannt.

    Gegen 15 Uhr war ein 56-jähriger Transporter-Fahrer in der Langenmantelstraße in südöstlicher Richtung unterwegs. Beim Abbiegen in die Kesterstraße kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war.

    Der Transporter-Fahrer sowie der Fahrer der Straßenbahn wurden laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro, wird weiter berichtet. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verzögerungen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 56-Jährigen. (ina)

