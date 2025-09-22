Trauer um Rolf Neuburger: Er war ein Mann der Worte und Ideen

Er war ein Mensch, der mit Worten umzugehen wusste. Das lag mit Sicherheit an seiner beruflichen Position. Im Jahr 1987 kam Rolf D. Neuburger, der in Potsdam geboren wurde, nach Augsburg. Er stieg damals bei der Marketing-Abteilung von NCR ein. In den Folgejahren engagierte sich Neuburger in vielen Bereichen im gesellschaftlichen Leben in Augsburg. Er war politisch aktiv und kümmerte sich um wirtschaftliche und kulturelle Themen. Im Alter von 85 Jahren ist Neuburger nach schwerer Krankheit gestorben.

Weggefährte sagt: „Rolf war ein vielseitig interessierter Mensch“

„Rolf war ein vielseitig interessierter Mann“, sagte ein Weggefährte am Montag. So sei Neuburger Gründungsmitglied bei Pro Augsburg gewesen. Neuburger, Vater von drei erwachsenen Kindern, lebte mit seiner zweiten Ehefrau in Pfersee. Die erste Frau war gestorben. Der studierte Werbefachmann hatte die krebskranke, am Ende querschnittsgelähmte Frau Ulla bis zu deren Tod im Jahr 2002 gepflegt, sagt der Weggefährte.

Im Bund der Selbständigen war Rolf D. Neuburger in einer Führungsposition

Als leidenschaftlichen Golfer traf man den Marketing-Experten oft auf heimischen Golfplätzen an. Die Kultur war ihm ebenfalls ein Anliegen. Neuburger war großer Musikliebhaber. Bekannt war der Verstorbene zudem durch seine Aktivitäten im Bund der Selbstständigen. Er leitete als Vorsitzender jahrelang den Ortsverband Augsburg. Im Marketingclub war er ebenso engagiert wie bei den Theaterfreuden Augsburg.