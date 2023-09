Kostenloses Trinkwasser in Augsburg: Qualität, Brunnen, App für unterwegs

In Augsburg gibt es Brunnen und Einrichtungen, wo man Trinkwasser in bester Wasserqualität kostenlos auffüllen kann. Das sind die Standorte – mit Karte und App.

Die Wasserflasche unterwegs kostenlos auffüllen? Das geht in Augsburg an zahlreichen Trinkwasserbrunnen in der Stadt. Auch einige Geschäfte und Unternehmen geben kostenlos Trinkwasser aus. Die nächste Quelle findet sich ganz einfach per Karte oder App. Wir haben in diesem Artikel Infos zu Augsburgs Brunnen, Refill-Stationen sowie der Qualität und Härte des Augsburger Trink- und Leitungswassers zusammengefasst.

Erfrischendes reines Trinkwasser sprudelt hier am Trinkbrunnen an der Schwibbogengasse in der Augsburger Altstadt. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Trinkwasser Augsburg aktuell: Hier gibt es kostenlos Wasser aus Brunnen

Wie die Stadtwerke Augsburg (swa) online informieren, kommt das naturbelassene Wasser in den Trinkwasserbrunnen der Innenstadt größtenteils aus dem Trinkwasserschutzgebiet im Stadtwald Augsburg – ohne jegliche Aufbereitung oder gar Chlor. Warum die Qualität des Augsburger Wassers so gut ist, steht am Ende dieses Artikels. Zunächst zeigen wir, wo sich die Brunnen mit kostenlosem Trinkwasser befinden. Die meisten von ihnen sind von Ende März beziehungsweise April bis Oktober geöffnet.

Bestes Trinkwasser sprudelt hier am Brunnen mitten auf dem Holbeinplatz in Augsburgs Altstadt. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Auf der Webseite der swa gibt es eine Übersicht über die Trinkwasserbrunnen der Stadt sowie eine Karte zum Herunterladen. Hier geht's direkt zum Download: Übersicht Trinkwasserbrunnen Augsburg | swa Flyer.

Eine Online-Übersicht bietet auch die Webseite trinkwasser-unterwegs.de mit zugehöriger App, die den kürzesten Weg zur nächsten Quelle zeigt. Hier geht's zum Download der App mit Installationsanleitungen für Android und iOS: Trinkwasser Unterwegs App. Wir stellen die Standorte der Brunnen außerdem nachstehend als Karte dar.

Karte: Standorte der Trinkwasserbrunnen in Augsburg

Wasserflasche kostenlos mit Leitungswasser auffüllen an Refill-Stationen

Mehr als 6140 Refill-Stationen und Trinkbrunnen gibt es deutschlandweit laut refill-deutschland.de. Überall, wo der blaue "Refill Station"-Aufkleber angebracht ist, können Durstige kostenfrei Leitungswasser in ihre mitgebrachte Flasche füllen und so Plastikmüll vermeiden und zum Umweltschutz beitragen – auch in Augsburg.

In der Fuggerstadt beteiligen sich an dem Projekt zahlreiche Verbände, Unternehmen und Einrichtungen, z. B. das Grandhotel Cosmopolis, der Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Augsburg, die Stadtbücherei, das Kundencenter der Stadtwerke am Kö und Geschäfte quer durch die Stadtteile. Über diesen Link geht's direkt zur Übersicht von Refill Deutschland für Augsburg.

Leitungswasser Augsburg Qualität: Wasserqualität und Wasserhärte

Augsburgs Trinkwasser gilt laut swa als eines der besten in Europa. Schon seit Jahrzehnten können Menschen in Augsburg bedenkenlos Wasser aus der Leitung und den vielen Trinkwasserbrunnen trinken. Wie die Stadtwerke auf ihrer Webseite erklären, sorgen dafür die Wasserschutzgebiete im Süden der Stadt. Hier wird das Wasser schon an seiner Quelle vor schädlichen Einflüssen geschützt.

Regen, der auf den Boden trifft, durchläuft dort einen natürlichen Filterungsprozess. Er sickert durch den Humus an der Erdoberfläche, dann durch eine mehrere Meter dicke Kiesschicht und durch groben und feinen Sand. Schon diese Filterung reicht, damit das Wasser in Top-Qualität aus den Augsburger Hähnen fließt – quellfrisch und naturbelassen, ohne Aufbereitung, Desinfizierung mit Chlor, Medikamentenrückständen, Nitrat oder Glyphosat. Denn Landwirte halten sich im Wasserschutzgebiet an bestimmte Düngemitteleinschränkungen.

Damit ist das Augsburger Wasser so sauber, dass es auch für die Zubereitung von Babynahrung geeignet ist. Zertifizierte Labore entnehmen außerdem ständig Proben und garantieren so die hohe Qualität, informiert die Stadt. Das Trink- und Leitungswasser in der Stadt ist also in jedem Fall trinkbar.

Kostenloses Wasser für unterwegs aus Trinkwasserbrunnen gibt es auch im Siebentischwald. Dieser hier steht in der Nähe des TCA. Foto: Ina Marks (Archivbild)

Die Wasserhärte gibt die swa mit "mittel" an. Wasser im mittleren Härtebereich habe einen ausgewogenen Anteil von Calcium und Magnesium – wichtige Mineralien stecken also auch noch im Augsburger Wasser. Na dann: Auf zum nächsten Trinkwasserbrunnen!