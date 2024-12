Stürmisches Finale der Winterlaufserie

Die 47. AOK-Winterlaufserie endete bei stürmischem Regenwetter mit dem Weihnachtslauf. Das Rennen wurde auf einem hügeligen Rundkurs von 3,1 Kilometern im Wellenburger Wald ausgetragen. Der Thüringer Marvin Küster, ein Neuzugang bei der TG Viktoria Augsburg, triumphierte beim Finale. Der 22-jährige BWL-Student gewann nach 31:28 Minuten für die 9,3 Kilometer mit einem Vorsprung von rund 250 Metern auf den Profi-Triathleten Lukas Stahl. Dieser konnte jedoch ganz knapp vor Küster den Gesamtsieg der vierteiligen Traditionsserie erringen. „Ich war bei meinen drei Starts stets um einiges schneller als im Vorjahr“, blickt der Horgauer im Viktoria-Trikot optimistisch auf seine Ironman-Saison 2025.

Katka Wenzler (PTSV Rosenheim) beherrschte in 23:30 Minuten die Frauenkonkurrenz über 6,2 Kilometer. Mit drei ersten Plätzen gelang der 34-jährigen Oberbayerin ein souveräner Gesamtsieg. Hinter Wenzler folgte beim Weihnachtslauf und auch in der Gesamtwertung der Viktoria-Neuzugang Magdalena Mayer. Die 17-jährige Augsburgerin hat ihre Turnkarriere in der dritten Bundesliga beendet und möchte sich auf Triathlon fokussieren. Sie wird das Viktoria-Damenteam in der zweiten Triathlon-Bundesliga verstärken. Ihre Mutter Katja Mayer war erfolgreiche Profi-Triathletin. Nicht zum ersten Mal absolvierte ein Olympiasieger den Weihnachtslauf. „Die Winterlaufserie war für mich wieder ein Ansporn, den inneren Schweinehund zu überwinden“, sagt Thomas Schmidt, der Kanuslalom-Goldmedaillengewinner von Sydney im Jahr 2000.

Der 71-jährige Johannes Kammerer sorgt für besondere Leistung

Für eine besondere Seniorenleistung sorgte der 71-jährige Johannes Kammerer (RV Phönix Augsburg) mit seinen 49:21 Minuten für 9,3 Kilometer. Bei der U20-Jugend über 6,2 Kilometer überzeugte Ben Berger (LG Augsburg), beim U16-Schülerrennen mit 3,1 Kilometern gewannen Maximilian Tauber (SpVgg Auerbach/Streitheim) und Lena Schiesser (LG Reischenau-Zusamtal). Die U16-Gesamtwertung sicherten sich Schiesser und das Viktoria-Talent Paul Steurer. Das Fazit von Viktoria-Organisationsleiterin Susanne Moser: „Trotz des miesen Wetters beim Finale eine gelungene Winterlaufserie.“

245 Athletinnen und Athleten waren beim Weihnachtslauf angetreten, vorwiegend der harte Kern der Laufbewegung. Anders wird es am 31. Dezember in Gersthofen sein, wo zum 57. Silvesterlauf rund 1.500 Ausdauersportler erwartet werden. Bei diesem Jahresabschluss zählen die vorne Platzierten des Weihnachtslaufs zum Favoritenkreis. Als Vorjahressieger auf den 9,7 Kilometern werden Tobias Gröbl (LG Zusam) und Katharina Engelhardt (TG Viktoria Augsburg) antreten.

Ergebnisse beim Weihnachtslauf:

Männer (9,3 km): 1. Marvin Küster (TG Viktoria) 31:28 Minuten, 2. Lukas Stahl (TG Viktoria) 32:18, 3. Jan Amrhein (LAV Tübingen) 32:23, 4. Maximilian Lippert (TG Viktoria) 32:41, 5. Philipp Meyer (TG Viktoria) 32:55, 6. Luk Jäger (TSV Penzberg) 33:52.

Frauen (6,2 km): 1. Katka Wenzler (PTSV Rosenheim) 23:30 Minuten, 2. Magdalena Mayer (TG Viktoria) 24:48, 3. Carolin Bayer (TG Viktoria) 24:56, 4. Nele Fackelmann (LG Augsburg) 25:12, 5. Anna Kuntscher (TG Viktoria) 25:28, 6. Helena Schuster (LG Augsburg) 25:49.