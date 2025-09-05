Arbeiten trotz Rente: „Wenn ich nicht mehr arbeite, fühle ich mich vermutlich alt“

Josef Grimminger ist bei der Augsburger Brauerei Riegele einfach der „Turbo-Sepp“ - auch mit 71 Jahren arbeitet er dort immer wieder als Lkw-Fahrer. Brigitte Mayer hat in der Bahnhofsbuchhandlung am Oberhauser Bahnhof nicht immer einen einfachen Job - doch sie macht ihn gerne und steht auch mit 69 Jahren noch zu nachtschlafener Zeit auf, um zum Frühdienst zu kommen. Rechtsanwalt Friedrich Merkel brütet auch mit 80 Jahren noch gerne über seinen Fällen - und ist nebenbei als Zauberer aktiv. Sie erzählen, warum sie alle im Rentenalter weiterhin arbeiten.
Augsburg
