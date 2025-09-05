Icon Menü
Trotz Rentenalter noch im Job: Augsburger erzählen, warum sie weiter arbeiten

Augsburg

Arbeiten trotz Rente: „Wenn ich nicht mehr arbeite, fühle ich mich vermutlich alt“

Viele gehen in Rente, aber nicht alle in den Ruhestand: Fünf Augsburger erzählen, warum sie auch mit 69 oder 80 Jahren weiterarbeiten – und was ihnen das bedeutet.
Von Daniela de Haen und Andrea Wenzel
    • |
    • |
    • |
    Sie haben jahrzehntelang gearbeitet – und wollen noch nicht aufhören: Fünf Augsburgerinnen und Augsburger erzählen, warum.
    Sie haben jahrzehntelang gearbeitet – und wollen noch nicht aufhören: Fünf Augsburgerinnen und Augsburger erzählen, warum. Foto: Peter Fastl, Klaus Rainer Krieger, Marcus Merk, Annette Zoepf

    Josef Grimminger ist bei der Augsburger Brauerei Riegele einfach der „Turbo-Sepp“ - auch mit 71 Jahren arbeitet er dort immer wieder als Lkw-Fahrer. Brigitte Mayer hat in der Bahnhofsbuchhandlung am Oberhauser Bahnhof nicht immer einen einfachen Job - doch sie macht ihn gerne und steht auch mit 69 Jahren noch zu nachtschlafener Zeit auf, um zum Frühdienst zu kommen. Rechtsanwalt Friedrich Merkel brütet auch mit 80 Jahren noch gerne über seinen Fällen - und ist nebenbei als Zauberer aktiv. Sie erzählen, warum sie alle im Rentenalter weiterhin arbeiten.

