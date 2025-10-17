Trotz Verstößen: Ein Generalverdacht gegen Radfahrer verbietet sich

Der Frust über rücksichtslose Fahrradfahrer in der Augsburger Fußgängerzone ist allzu verständlich. Gerade für gefährdete Gruppen – Senioren, Kinder oder behinderte Menschen – kann ein Unfall schwerwiegende Folgen haben. Insofern ist es gut, dass das Problem thematisiert wird – übrigens auch im Sinne der Radfahrer selbst. Bei all der Kritik sollte aber ein Punkt nicht untergehen: Es handelt sich um einige wenige Rüpel. Die allermeisten Radfahrer agieren rücksichtsvoll. Sie gehören nicht unter einen Generalverdacht.

Fahrradfahrer und Fußgänger sind laut Unfallstatistik in Augsburg besonders gefährdet

Das zeigt die Statistik. Rund 1200 Verstöße von Fahrradfahrern wurden 2024 mit einem Bußgeld in Augsburg geahndet. Ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. In der Innenstadt dürfte das Ergebnis – trotz subjektiv anderer Wahrnehmung – nur unwesentlich abweichen. Dass die Zahl weiter runter muss, daran besteht kein Zweifel. Mehr Präsenz von Ordnungshütern wäre sicherlich ein guter Weg, um Radfahrer frühzeitig von einem Vergehen abzuhalten und das subjektive Sicherheitsgefühl von Fußgängern zu erhöhen. Härtere Strafen haben hingegen selten zu einer Besserung geführt.

Von einer stärkeren Präsenz von Sicherheitskräften profitierten auch die Radfahrer selbst. Schließlich gehören sie in nahezu jeder polizeilichen Unfallstatistik in Augsburg zu den am meisten gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Das hat mit einer Verkehrspolitik zu tun, die trotz einiger Verbesserungen nach wie vor dem Autoverkehr den Vorrang einräumt, oftmals aber, auch das belegt die Statistik, schlichtweg mit dem eigenen Leichtsinn. Genau wie Radfahrer als schwächere Verkehrsteilnehmer völlig zurecht mehr Rücksichtnahme von Autofahrern einfordern, müssen sie diese in der Fußgängerzone auch für die schwächeren Fußgänger gewährleisten.