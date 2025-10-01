Trotz weniger Geburten: Stadt geht von steigendem Bedarf an Kita-Plätzen aus

Die Stadt Augsburg sieht mittelfristig keine Entspannung, was den Bedarf an Kita-Plätzen betrifft. Wie das Bildungsreferat auf Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion erklärt, gehe man davon aus, dass Zuwanderung aus dem Augsburger Umland und Zuwanderung aus dem Ausland weiterhin zu verstärkter Nachfrage führen werden. Die inzwischen wieder rückläufigen Geburtenzahlen in Augsburg schwächten den Bedarf zwar ab, im Saldo gehe man für die kommenden Jahre aber weiterhin von einer Steigerung aus.

Allerdings gebe es noch Unsicherheitsfaktoren, weil die letzte Bevölkerungsprognose der Stadt Augsburg schon einige Jahre alt ist und man zudem nicht wisse, wie sich Diskussionen über eine mögliche Abschaffung des Krippengeldes aufs Buchungsverhalten auswirken. Die Stadt kündigte an, in den kommenden Jahren die Gebäudeinfrastruktur im Kitabereich auszuweiten. Man werde auch Personal gewinnen müssen. Wie berichtet, haben aktuell rund 1100 Kinder in Augsburg keinen Krippen- oder Kindergartenplatz. (skro)