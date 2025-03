Tschamp-Ferienprogramm bietet über 100 Angebote

Auch in den Osterferien 2025 sorgt das Tschamp-Ferienprogramm der Stadt Augsburg für Abwechslung. Diesmal sind über 100 Angebote dabei. Die Anmeldung startet am Mittwoch, 26. März, um 18 Uhr online unter www.augsburg.de/tschamp oder im Tschamp-Büro (Halderstraße 23). Das Programm ist bereits ab Montag, 24. März, online einsehbar.



Unter anderem können Jugendliche ab 12 Jahren vom 15. bis 17. April beim kostenlosen „Tschamp Move“ im Jugendzentrum Villa des Stadtjugendrings (Innenstadt) mitmachen. Vom 22. bis 25. April findet der „Tschamp Ferienspaß“ im Jugendhaus h2o in Oberhausen statt – ohne Anmeldung, aber mit eigener Verpflegung. Dazu kommen zahlreiche weitere Aktionen im ganzen Stadtgebiet auch für jüngere Kinder

Für Ferienporgramm Tschamp werden Betreuerinnen und Betreuer gesucht

Um allen Augsburger Kindern und Familien die Teilnahme am Ferienprogramm zu ermöglichen, wurde der Tschamp-Ferienpass geschaffen. Damit können unbürokratisch Zuschüsse für die Teilnahme am Ferienprogramm beantragt werden. Mehr unter www.augsburg.de/tschamp . Zudem werden Betreuer ab 16 Jahren gesucht, die bei den verschiedenen Aktionen unterstützen. Bewerbungen sind unter www.augsburg.de/kontakt-tschamp möglich. (AZ)