Trotz ausstehendem Urteil: TSV Schwaben Augsburg geht zuversichtlich in Frühjahrsrunde

Nach dreimonatiger Winterpause rollt in der Fußball-Regionalliga Bayern wieder der Ball. Am Wochenende stehen die ersten Nachholspiele auf dem Programm. Dabei gastiert der TSV Schwaben Augsburg (13. Platz/25 Punkte) beim TSV Aubstadt (9./28). Nicht ins Pflichtspielgeschehen greift die zweite Mannschaft des FC Augsburg ein, für die es erst in einer Woche mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing ernst wird. An diesem Wochenende testet das Team von Trainer Tobias Strobl gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg (Samstag, 14 Uhr/Paul-Renz-Akademie).

Gegner TSV Aubstadt hat sich in der Winterpause verstärkt

Trotz der Pause sorgte die Regionalliga für Schlagzeilen. Über den Schwaben schwebt weiterhin das Damoklesschwert eines möglichen 12-Punkteabzugs. Das Urteil des Verbandssportgerichts steht noch aus. Sportlich sind die TSV-Verantwortlichen mit dem Verlauf der Vorbereitung durchaus zufrieden (eine Niederlage, vier Siege). Vier Wochen übte das Team auf dem Kunstrasenlatz in Gersthofen, seit Beginn dieser Woche sind die Fußballer zurück auf dem Rasenplatz der Sportanlage Süd. Fehlen werden beim Start in die Frühjahrsrunde Lukas Gerlspeck (Schambeinentzündung), Elias Herzig (Bandscheibenprobleme) und der wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrte Benedikt Krug. Zurückgreifen kann Spielertrainer Matthias Ostrzolek dagegen auf Mark Radoki. Der Stürmer ist nach seinem USA-Studienaufenthalt zurück in Augsburg. „Er befindet sich in guter Form“, sagt Fußballchef Max Wuschek.

Die Schwaben sollten sich Aubstadt, der über 300 Kilometer entfernten Gemeinde in Unterfranken, in guter Verfassung präsentieren, denn die Gastgeber haben sich erheblich verstärkt. Philipp Schmidt kehrte aus den USA heim, Jakob Reichenbach kommt von Optik Ratenow und von der VSG Altglienicke schloss sich Pascal Moll dem Team an. Wuschek ist dennoch optimistisch: „Wir wissen, was wir können“.