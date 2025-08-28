Warum der TSV Schwaben Augsburg in der Krise steckt

Matthias Ostrzolek macht nicht den Eindruck, als wäre er frustriert. Als Profifußballer hat er Höhen und Tiefen kennengelernt, hat mal mehr, mal weniger Erfolg gehabt. „Erfolgserlebnisse tun jedem Spieler gut“, meint der 35-Jährige. Zugleich weiß er, dass das Verlieren ebenso zum Sport gehört. Verloren hat der TSV Schwaben Augsburg zuletzt häufig. Ostrzolek, der spielende Trainer, konnte dies ebenso wenig verhindern wie seine Mannschaft. In der Regionalliga Bayern hat der Klub nach fünf Spieltagen null Punkte und ein Torverhältnis von 1:12. Die Augsburger machen die Erfahrung, dass das zweite Jahr nach einem Aufstieg ungemein schwerer sein kann als das erste. Euphorie, die einen zunächst durch die Spiele trägt, verfliegt, der Alltag kann hart sein. Alles sei normaler geworden, beschreibt Ostrzolek.

Zunächst war er als spielender Co-Trainer vorgesehen. Seine Profikarriere hatte der gebürtige Bochumer im Sommer 2023 beendet, mit Frau und Kind zog er zurück nach Augsburg, wo er einst für den FCA spielte. Auf dem Spielfeld sollte Ostrzolek zunächst als verlängerter Arm des damaligen Cheftrainers Janos Radoki agieren. Doch wenige Wochen später lösten Radoki und der TSV geräuschvoll ihre Zusammenarbeit auf. Ostrzolek wurde befördert, dirigierte fortan als Spielertrainer die Bayernliga-Kicker.

Matthias Ostrzolek steigt als Spielertrainer mit dem TSV Schwaben auf

In seiner ersten Saison stieg Ostrzolek mit den Augsburgern gleich in die viertklassige Regionalliga Bayern auf, in der zweiten Spielzeit hielt er die Klasse. Jetzt steckt er mit dem Klub in der Krise. Er berichtet von der „Durststrecke“, als man in der vergangenen Saison trotz bester Ausgangslage erst am letzten Spieltag die Klasse gehalten habe. „Aber ja, für mich ist das natürlich eine neue Situation“, betont Ostrzolek. Eine, mit der er lernen muss umzugehen.

Dass er im Fußball bleiben möchte, stand für ihn fest. Zunächst liebäugelte er mit einer Tätigkeit als Spielerberater. Inzwischen ist für ihn klar, dass er Trainer werden möchte. Die Arbeit auf dem Platz und mit einer Mannschaft, das erfüllt ihn mehr. Das habe er vermisst, so Ostrzolek. Derzeit absolviert er die A-Lizenz, die zweithöchste Lizenzstufe. Zugleich steckt er mit seinem Team im Abstiegskampf. Derzeit ist jedes Spiel für den TSV Schwaben richtungsweisend. Erst recht das Heimspiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing (Freitag, 19 Uhr/Rosenaustadion). Mit einem Erfolg wäre der Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt.

Ostrzolek spürt den Druck, strahlt zugleich Ruhe aus. „Mit unserem finanziellen Rahmen ist es etwas Besonderes, in der Regionalliga zu spielen“, sagt der ehemalige Profi. Als Ausrede möchte er es nicht verstanden wissen, aber die zahlreichen Ausfälle haben die Augsburger schwer getroffen. Dies bestätigt Fußballchef Max Wuschek. Er spricht davon, dass der Kader auf Kante genäht gewesen sei. „Wir wussten: Viel darf nicht passieren.“ Die Regionalliga sei für den Verein nun mal „das Höchste der Gefühle“. Zwischen den Zeilen lässt er anklingen, dass ein Abstieg in die Bayernliga sportlich bitter wäre, die Fußballabteilung aber nicht in ihren Grundfesten erschüttern würde.

Personelle Ausfälle beim TSV Schwaben Augsburg sind enorm

Bis dahin jedoch sind viele Spiele zu spielen. Der Ausfall bedeutender Kicker trifft den Regionalligisten derzeit hart. Betroffen sind alle Mannschaftsteile. In der Abwehr können Nicola della Schiava (Sehnenriss am Oberschenkel) und Lukas Gerlspeck (Kreuzbandriss) nicht mitwirken; im defensiven Mittelfeld fehlt Marco Greisel (Meniskus- und Knorpelschaden) und im Angriff werden die Tore von Jonas Greppmeir (Schambeinentzündung) vermisst. In Summe mangelt es an Quantität und Qualität. Wuschek kündigt an, dass man sich bis zum Ende der Transferperiode am Montag noch verstärken wolle – sofern sich dies wirtschaftlich machen lässt.

Spielertrainer Ostrzolek ist trotz des schwachen Saisonstarts zuversichtlich. „Wenn ich zur Überzeugung komme, dass wir es als Mannschaft nicht mehr hinbekommen, muss ich mich hinterfragen. Aber die Jungs ziehen mit, und es macht Spaß. Ich bin positiv gestimmt, dass wir Erfolg haben werden.“