TSV Schwaben gewinnt erneut im Rosenaustadion

Fußball-Regionalligist TSV Schwaben Augsburg konnte auch im zweiten Heimspiel im Rosenaustadion einen dreifachen Punktgewinn landen. Die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Ostrzolek bezwang in einer temporeichen Begegnung den amtierenden Vizemeister DJK Vilzing hochverdient mit 3:2-(2:1) und belegt somit nach drei Spielen Platz acht. „Ich denke, dass der Sieg anhand der Chancen und Spielanteile her verdient war. Kurzzeitig war etwas Unordnung, als Vilzing zum Ausgleich kam, doch danach haben wir uns weitere Gelegenheiten erspielt und sind gut in die Lücken gestoßen“, betonte ein sehr zufriedener Ostrzolek. „Wir hätten den Sack bei besserer Chancenverwertung schon eher zumachen können.“ Er und sein Trainerteam hatten den Gegner analysiert. Ihn freute, dass der eigene Plan aufgegangen war.

