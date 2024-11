Regionalliga-Derby: TSV Schwaben fordert FCA II im Kampf um Augsburger Vorherrschaft

Matthias Ostrzolek und Tobias Strobl besitzen einige Gemeinsamkeiten. Beide sind Fußballtrainer, beide lieben das Spiel und beide freuen sich auf das Augsburger Regionalligaduell zwischen dem TSV Schwaben und der U23 des FCA, das am Samstag (14 Uhr) im Rosenaustadion angepfiffen wird. Trotz des Wintereinbruchs werden rund 1000 Besucher zu diesem reizvollen Derby erwartet, es wird wohl ein Match auf Augenhöhe.

25 Punkte haben die Schwaben nach 20 Spieltagen auf dem Konto, nach einer kurzen Durststrecke siegten sie zuletzt 4:0 bei der DJK Vilzing mit einem dreifachen Torschützen Jona Greppmeir. „Das war eine starke Leistung“, freute sich Ostrzolek.

Matthias Ostrzolek ist gelbgesperrt

Der Spielertrainer selbst wird gegen den großen Stadtrivalen, zu dem man ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, nicht auf dem Spielfeld stehen. Er sah in Vilzing die fünfte Gelbe Karte und ist deshalb gesperrt. Neben dem Ex-Profi stehen auch Della Schiava, der langzeitverletzte Karvar und USA-Student Radoki nicht zur Verfügung. „Trotzdem wollen wir gewinnen,“ setzt Sportchef Max Wuschek auch auf die Unterstützung durch die Schwaben-Fans, die das Team in Vilzing lautstark unterstützten. Das Hinspiel im Sommer endete mit einer faustdicken Überraschung. Neuling TSV Schwaben siegte nach einer starken Leistung gegen den Nachwuchs des Bundesligisten mit 5:2. Seither zeigen die Schwabenritter, dass sie in der neuen Umgebung sportlich durchaus konkurrenzfähig sind.

FCA-Trainer Tobias Strobl hofft auf Profi-Verstärkung

NIcht so gut lief es zuletzt beim FCA II (22 Zähler). Besonders die jüngste 0:1-Schlappe gegen Tabellen-Schlusslicht Türkgücü bedeutete eine herbe Enttäuschung. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen sind die ernüchternde Bilanz der letzten fünf Spiele. Tobias Strobl macht für die Misere in erster Linie die ellenlange Verletztenliste verantwortlich. Die auch in der Partie gegen die Schwaben nicht wesentlich kürzer wird. Moumouni fehlt der jungen Truppe bereits seit Saisonbeginn. Daneben stehen vermutlich auch Bachner, Aigner, Lichtensteiger, Deger, Kaube und Taseski nicht zur Verfügung. Dafür wird wohl die eine oder andere Verstärkung aus dem Profibereich zum Einsatz kommen. Bange machen gilt für Strobl eh’ nicht. „Wir werden eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen und wollen das Derby auch gewinnen.“