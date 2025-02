Gastro: Türkisches Drehspießwerk legt in Augsburg los

In der Augsburger Gastronomie tut sich derzeit viel. In der Karlstraße hat ein neuer türkischer Laden aufgemacht. Er heißt Sucukeria. In München gibt es bereits eine Filiale, nun folgt Augsburg. Am Samstag war die Eröffnung. Die Betreiber hatten mit einem günstigen Angebot geworben. Mit Erfolg. Vor dem Geschäft bildete sich nachmittags eine Schlange. Geduldig standen die Gäste an.

Angeboten wird Sucuk vom Drehspieß. Sucuk ist eine türkische Wurst, die üblicherweise aus Kalb, Rind oder Lamm hergestellt wird. Das Gericht wird meist warm gegessen. Das Drehspießwerk bietet nach eigenen Angaben hausgemachte Sucuk-Sandwiches, vegane Döner und Bowls. Im Laden gibt es Sitzmöglichkeiten. Am Eröffnungstag war das Sandwich für einen Euro angeboten worden.

Vergleichbare Aktionen zur Eröffnung gab es in der Vergangenheit wiederholt bei türkischen Dönerläden.