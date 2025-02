Supermarkt Hüdaverdi geht in ehemalige Norma-Filiale

Der türkische Supermarkt Hüdaverdi ist in Augsburg eine bekannte Größe. Nach Firmenangaben werden Spezialitäten aus aller Welt angeboten. Auch für Gastronomen sind die Filialen in der Schönbachstraße (Oberhausen) und Böheimstraße (Textilviertel) ein bevorzugter Einkaufsort. Nun eröffnet Hüdaverdi eine dritte Filiale. Das Unternehmen geht in den Stadtteil Herrenbach.

Die künftige Adresse ist in der Reichenberger Straße. Ein Plakat am Straßenrand kündigt den Einstieg an. Hüdaverdi übernimmt die ehemalige Norma-Filiale. Der Laden wird gegenwärtig umgebaut. Bis zur Eröffnung dauert es noch ein paar Wochen, heißt es auf Anfrage. Parkplätze sind auf dem Areal ausreichend vorhanden. Norma hatte sich vor wenigen Wochen verabschiedet.