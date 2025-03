Der türkische Supermarkt Hüdaverdi und das Geheimnis des Erfolgs

Der Supermarkt in der Reichenberger Straße 40 in Augsburg ist wohl als Grenzfall einzustufen: Ist er dem Textilviertel zuzuordnen oder eher dem Herrenbach? Eigentümer des Areals ist die Martini-Firmengruppe. Deren Geschäftsführer Wolfgang Geisler schreibt das Geschäft dem Textilviertel zu, wobei dies für ihn nicht das entscheidende Kriterium sei: „Wir sind sehr froh, einen etablierten Mieter gewonnen zu haben.“ Vor einigen Wochen hatte Norma die Filiale aufgegeben. Ersatz war schnell gefunden: Der türkische Supermarkt Hüdaverdi, der in Augsburg einen guten Ruf genießt, ist neuer Partner. Das Unternehmen expandiert.

