Turamichele-Fest 2025: Termin, Ablauf und Geschichte

Im Herbst ist in Augsburg einiges geboten: Angefangen natürlich vom Plärrer, über die Herbstdult bis hin zum Turamichele-Fest. Letzteres hat eine besondere Geschichte in der Fuggerstadt und ist besonders bei Familien beliebt. Traditionell wird dabei am Fenster des Perlachturms aufgeführt, wie das Turamichele zum Rhythmus der Glockenschläge den Teufel in die Knie zwingt. Jede volle Stunde, wenn das Turamichele gewonnen hat, wird dann der Sieg des Guten über das Böse mit fliegenden Luftballons auf dem Rathausplatz gefeiert. Wir haben hier alle Infos zum Fest für Sie zusammengefasst.

Termin für das Turamichele-Familienfest 2025 in Augsburg

Der Termin für das Turamichele-Familienfest hängt vom Michaelistag ab, der am 29. September gefeiert wird. Da dieser Tag 2025 auf einen Montag fällt, findet das Fest bereits am Wochenende direkt zuvor, am 27. und 28. September 2025 auf dem Augsburger Rathausplatz statt.

Turamichele und Augsburger Puppenkiste: Neuheit in diesem Jahr

Normalerweise findet die Aufführung mit dem Turamichele am Fenster des Perlachturms am Rathausplatz statt. Da der Turm aber gerade saniert wird und das Turamichele zur Restaurierung in einer Werkstatt ist, gibt es eine besondere Premiere: Das Turamichele-Stechen wird als Marionettenspiel der Augsburger Puppenkiste aufgeführt – auf einer mobilen Bühne. Mit dabei ist laut Stadt Augsburg auch der Kasperl, um „augenzwinkernd und kindgerecht die Geschichte des Turamicheles“ zu erzählen. Auch im Jahr 2026 wird die Sanierung des Perlachturms noch andauern und das originale Turamichele aussetzen.

Turamichele-Ablauf: Dieses Programm erwartet die Zuschauer

Zum Turamichele-Fest werden traditionell Schulklassen und Kindergartengruppen auf den Rathausplatz eingeladen. Am Festwochenende erscheint zwischen 10 und 18 Uhr zu jeder vollen Stunde das Turamichele und die Aufführung beginnt: Der Erzengel Michael bezwingt dann – unterstützt von den Kindern – den Teufelsdrachen. Der Sieg wird mit aufsteigenden Luftballons gefeiert. Wie die Stadt mitteilt, gibt es zusätzlich ein abwechslungsreiches Familienprogramm mit Mitmachaktionen und Unterhaltung. Die Kinder können durch das Steigenlassen der bunten Luftballons außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Wenn das Turamichele den Teufel bezwungen hat, lassen die Kinder auf dem Rathausplatz bunte Luftballons aufsteigen. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Geschichte des Turamichele-Fests in Augsburg

Das Turamichele-Fest hat eine lange Tradition. Laut Augsburg Marketing ist es eines der ältesten Kinderfeste Deutschlands. Die dabei mehrfach aufgeführte Szene beruht auf einer Sage: Der Erzengel Michael soll demnach vor langer Zeit einen Drachen aus den Augsburger Wäldern verjagt haben. Sogar in der Bibel wird Michael erwähnt – er soll den Teufel in Form eines Drachen aus dem Himmel vertrieben haben. Deshalb wird dem Erzengel am 29. September gedacht, dem sogenannten Michaelistag.

In der Geschichte der Stadt entwickelte sich zu diesem Gedenktag auf dem Rathausplatz „ein großer und bedeutender Markt mit Lebensmitteln, Musik, Süßwaren, Straßenkunst und vielem mehr“, wie das Stadtmarketing erklärt. Demnach sei das Fest noch beliebter geworden, als der Augsburger Baumeister Elias Holl Holzfiguren des Erzengels Michael und des Teufels anfertigen haben ließ, mit denen zu jeder vollen Stunde die Legende aufgeführt wurde. Dem Erzengel wurde von den Augsburgerinnen und Augsburgern schließlich der liebevolle Spitzname „Turamichele“ verliehen. Wenn die Restaurierung der Figuren abgeschlossen ist – es sind nicht mehr die Originale, sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzt –, dürfte dann, wohl im Jahr 2027, auch wieder das Schauspiel der Holzfiguren am Perlachturm zu sehen sein.