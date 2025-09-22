Das große Turamichele macht Pause, der kleine Kasperl springt ein

Das Augsburger Turamichele-Fest ist eines der ältesten Kinderfeste Deutschlands. Den Ablauf kennen nicht nur die Menschen aus Augsburg. Das Turamichele tritt als Kunstfigur aus einem Fenster des Perlachturms und bekämpft einen Drachen. In diesem Jahr ist jedoch vieles anders. Der Perlachturm wird aufwendig saniert. Das große Turamichele macht daher eine schöpferische Pause. Zudem wird die Figur, die in die Jahre gekommen ist, restauriert. Verzichten muss aber keiner auf das Fest.

Die Organisatoren haben eine Alternative gefunden. Der Kasperl von der Augsburger Puppenkiste hilft am Wochenende aus. Die Marionette ist bereit, den Kampf gegen den Drachen aufzunehmen. Das Ganze findet auf einer Bühne am Rathausplatz statt. Die Organisatoren halten die Spannung hoch, sie versprechen eine Überraschung bei den Auftritten.

Der Kasperl von der Augsburger Puppenkiste kämpft beim Turamichele-Fest gegen einen Drachen. Foto: Dominik Berchtold

Startschuss ist am Samstag, 27. September, um 10 Uhr. Auf einer Bühne am Rathausplatz wird stündlich die Geschichte des Turamicheles als Marionettenspiel zum Leben erweckt – im Mittelpunkt steht dabei der Kasperl, heißt es. Am Sonntag geht es weiter. An beiden Tagen finden Aufführungen zwischen 10 und 18 Uhr statt. Auch abseits der Bühne ist für Unterhaltung gesorgt: An beiden Veranstaltungstagen gibt es auf dem Rathausplatz ein Rahmenprogramm.

Turamichele-Fest in Augsburg: Die Veranstalter danken dem Kasperl für die Unterstützung

Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing sagt: „Dank dem Kasperl bleibt der Geist der Veranstaltung erhalten – in einer neuen, charmanten Form.“ Das Fest hat eine Vorgeschichte. Der Sage nach verjagte der Erzengel Michael vor langer Zeit einen Drachen aus den Augsburger Wäldern. Aber er wird auch in der Bibel erwähnt und soll den Teufel in Form eines bösen Drachens aus dem Himmel vertrieben haben. Daher gibt es am 29. September ihm zu Ehren einen Gedenktag, den sogenannten Michaelistag.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich zum Michaelistag auf dem Rathausplatz ein großer und bedeutender Markt mit Lebensmitteln, Musik, Süßwaren, Straßenkunst und vielem mehr. Noch beliebter wurde der Markt, als Elias Holl Holzfiguren vom Erzengel Michael und dem Teufel erbauen ließ, die zu jeder vollen Stunde aus dem Perlachturm kamen. Und die Augsburger nannten den Erzengel daraufhin liebevoll „Turamichele“. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die beiden Figuren zerstört und Jahre später durch zwei neue, bewegliche Figuren ersetzt.

Arbeiten am Perlachturm sollen im Herbst 2027 abgeschlossen sein

Es wird einige Zeit dauern, bis die große Kunstfigur wieder in den Turm zurückkehrt. Die Sanierungsarbeiten am Bauwerk laufen. Die Kuppel des Turms ist abgenommen. Sie ist vorübergehend vor dem Rathaus aufgebaut. Hier steht ein kleiner Pavillon, in dem über die Arbeiten informiert wird. Stand jetzt sollen die Arbeiten planmäßig im Herbst 2027 abgeschlossen sein.