TVA sendet ein Lebenszeichen

In der Abstiegsrunde der 1. Regionalliga schöpfen die Basketballer des TV Augsburg neuen Mut. Im Heimspiel gegen den TTL Basketball Bamberg gingen sie vor rund 350 Fans beim 84:78 (47:32) als Sieger vom Feld. Trainer Markus Mosig zeigte sich erleichtert, den negativen Trend der vergangenen Wochen in der Erhard-Wunderlich-Halle durchbrochen zu haben. „Zum Glück haben wir mal wieder ein Heimspiel gewonnen. Der Sieg war absolut verdient, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Durch erfolgreiche Dreipunkte-Würfe von Nicolas Breuer und Stjepan Topalovic kamen die Augsburger sogleich gut in die Partie und zogen deutlich davon. Zwischenzeitlich erspielte sich der TVA einen 22-Punkte-Vorsprung. Diesen hielt Mosigs Mannschaft bis in die Schlussphase hinein, ehe Bambergs Starspieler Darius Joseph Yohe zur Höchstform auflief. Augsburgs Defensive fand kein Mittel, die Kreise des Bambergers einzuengen. Er traf nach Belieben und ließ den Vorsprung stetig schrumpfen. In dieser Phase überzeugte auf Augsburger Seite lediglich Marc Kaufeld. „Er hat viele Rebounds eingesammelt und wichtige Punkte gemacht“, berichtete Mosig. Die Augsburger mühten sich, den Erfolg ins Ziel zu bringen - und schafften es.

Frauenteam des TV Augsburg steht in München unter Druck

Das erste Spiel in den Play-downs hatten die Augsburger in Aschaffenburg knapp verloren, nach diesem Erfolg verbessert sich die Ausgangslage für den Ligaverbleib. Mit sechs Punkten steht der TVA auf dem sechsten Platz im Achterfeld. Für den Klassenerhalt würde das genügen, da die letzten beiden Teams absteigen. „Das war für uns ein gelungener Heimauftakt“, sagte Mosig. Bedeutend zuversichtlicher blickt er nun auf die Partie bei USC Leipzig (Sonntag, 16 Uhr). Mit einem Erfolg könnte Augsburg den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Spielertrainerin Mirijam Unger (rechts sitzend) spricht zu ihrer Mannschaft. Foto: Michael Hochgemuth

Einen Dämpfer kassierten hingegen die Frauen des TVA in den Play-offs der 1. Regionalliga. Überraschend unterlagen sie zu Hause TS Jahn München mit 78:84 (42:39) und müssen ums Weiterkommen zittern. Zur Pause hatten die Augsburgerinnen noch geführt, nach dem Seitenwechsel leisteten sie sich allerdings eine Schwächephase und verspielten ihren Vorsprung. Im Rückspiel steht die Mannschaft von Spielertrainerin Mirijam Unger unter Druck. Sollte der TVA in München verlieren (Samstag, 15 Uhr), wäre die Saison früher als gedacht beendet. Die Augsburgerinnen hatten die Hauptrunde in der Staffel Südost als Tabellenerster beendet. Sollten sie gewinnen, käme es zu einem dritten Duell, erneut in Augsburg.