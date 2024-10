TVA will Erhard-Wunderlich-Halle wiederbeleben

Als hätte es die Sommerpause nicht gegeben. Auch nach ihrem Aufstieg in die 1. Regionalliga setzen die Basketballer des TV Augsburg ihre Erfolgsserie fort. Der überraschende Auswärtssieg beim TS Jahn München (72:67) am ersten Spieltag hat der Euphorie rund um das Team von Trainer Markus Mosig weitere Nahrung gegeben. Entsprechend ausgeprägt ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel dieser Saison. „Wir freuen uns riesig“, sagt Mosig. Wenn der VfL Treuchtlingen in Augsburg gastiert, beginnt für den TVA eine neue Zeitrechnung (Sonntag, 15 Uhr). Mit einem Männerteam hat der Verein noch nie höher gespielt, die vierte Liga ist ein Abenteuer.

Weil die Augsburger in ihrer eigenen Halle die Anforderungen des Ligaverbands nicht erfüllen konnten, werden sie für ihre Heimspiele in die Erhard-Wunderlich-Halle (EWH) umziehen. Unter anderem konnte in der bisherigen Spielstätte die geforderte Zuschauerkapazität von 300 Plätzen nicht erfüllt werden. Für den TVA ist der zeitweise Umzug mit einem gehörigen Aufwand verbunden. Rund eine Stunde Zeit benötigen Helferinnen und Helfer, um die Spielfläche und das Drumherum aufzubauen. Am Mittwoch traf das letzte fehlende Teil ein: die Halterungen für die 24-Sekunden-Anzeige über den Körben. „Was die Rahmenbedingungen angeht, kann es losgehen“, sagt Mosig, dessen Verantwortung als Abteilungsleiter über die des Trainers weit hinausgeht. „Jetzt bin ich wirklich beruhigt.“

Erhard-Wunderlich-Halle wird zu einem Millionengrab

In den vergangenen Jahren sorgte die EWH vor allem für negative Schlagzeilen. Die Kosten für die Sanierung schossen in die Höhe, immer wieder musste Geld nachgeschossen werden. Die denkmalgeschützte Halle am Wittelsbacher Park ist zu einem Millionengrab geworden. Im Sommer wurde bekannt, dass kurzfristig weitere 13 Millionen Euro nötig sind, um das Gebäude vor dem weiteren Verfall zu retten. Geöffnet sein wird fürs Publikum lediglich die Tribüne Richtung Parkplatz, unter der gegenüberliegenden Tribüne sind Sanierungsarbeiten im Gange.

Mosig unterstreicht die Bedeutung der Halle. „Das ist die schönste Halle in Augsburg“, betont er. „Ich glaube, wir haben das Potenzial, hier wieder einen tollen Eventcharakter zu erzeugen.“ Er möchte die traditionsreiche Sportstätte wiederbeleben und Heimspiele zu einem Familienereignis machen. Am Sonntag erhalten alle Fans einmalig freien Eintritt, der Spieltag steht unter dem Motto „Kidsday“. Zugleich nutzt der Verein das Spiel für sein „Saison-Opening“, ein Zusammenkommen aller Mannschaften und deren Familien. „Während der Saison sind immer alle Spielerinnen und Spieler unterwegs. Deshalb finde ich, ist das immer eine schöne Veranstaltung.“

Die Unterstützung auf den Rängen dürfte folglich bestens sein, Klatschpappen werden für eine entsprechende Lautstärke sorgen. Für die gute Stimmung zuträglich wäre vor allem eine ansprechende Leistung der Augsburger Basketballer. Treuchtlingen hat in der vergangenen Saison lange Zeit gegen den Abstieg gespielt. Dazu passte, dass es seinen Auftakt gegen den TSV Nördlingen verloren hat (74:84). Einerseits wird der Gast auf Wiedergutmachung aus sein, zugleich strotzt er wohl nicht vor Selbstvertrauen. Ganz anders die Situation der Augsburger, deren Brust breiter kaum sein könnte. „Wenn wir so verteidigen wie gegen München, haben wir eine gute Chance zu gewinnen. Das ist unser Ziel und unser Anspruch.“ Mosig hofft auf den Einsatz von Nino Tomic, Jonas Riesner wird wohl noch passen müssen.

Frauenteam des TV Augsburg hat erstes Heimspiel

Nicht nur die Männer des TVA bestreiten am Wochenende ihr erstes Heimspiel in dieser Saison, ebenso die Frauen unter der Leitung von Spielertrainerin Mirijam Unger. Sie waren ebenso mit einem Erfolg gegen TS Jahn München in die Saison gestartet (106:51) und wollen nun gegen den FC Bayern München nachlegen (Samstag, 19.30 Uhr).