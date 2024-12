TV Augsburg besiegt den Tabellenführer

Zu welchen Leistungen die Basketballer des TV Augsburg in dieser Saison fähig sein können, verdeutlichten sie im Heimspiel gegen Tabellenführer Ansbach Piranhas. Die Mannschaft von Trainer Markus Mosig siegte mit 60:49 (37:25), holte erstmals in der Ausweichspielstätte Erhard-Wunderlich-Halle einen Erfolg und stabilisierte sich im Mittelfeld der Tabelle (5. Platz/8 Punkte). Glücklich wirkte Mosig nach dem zweiten Sieg in Folge, der zusätzliches Selbstvertrauen gibt. „Ein Überraschungssieg gegen den Tabellenführer - mehr muss man eigentlich nicht sagen“, betonte er.

Nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten und personellen Engpässen fühlt sich der TVA in der vierthöchsten Klasse zusehends wohler. Mosig bestätigt: „Wir kommen immer besser in die Runde rein.“ Den Augsburgern half gegen Ansbach, dass den den Gästen mit Ex-Nationalspieler Basti Doreth der beste Scorer fehlte. Allein daran wollte der TVA-Coach den eigenen Erfolg jedoch nicht festmachen. Augsburg kam gut in die Partie, verteidigte konzentriert und nutzte seine Würfe zu Treffern. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive waren die Augsburger unter den Körben immens präsent und sicherten sich Rebounds. So erspielte sich der TVA eine beruhigende Zehn-Punkte-Führung.

Im nächsten Spiel gegen den Tabellenletzten Schwabing ist Augsburg Favorit

Anfang der zweiten Spielhälfte hatten die Augsburger eine kritische Phase zu überstehen, in der Ansbach auf fünf Punkte herankam. Maximilian Uhlich erzielte in diesen Minuten fünf seiner insgesamt sieben Punkte und half maßgeblich mit, die Wende im Spiel abzuwehren. Mosig berichtet davon, dass das Geschehen in der Schlussphase der allgemein Punkte armen Partie „nicht sonderlich ansehnlich“ gewesen sei. „Wir haben das relativ souverän über die Zeit gebracht“, so Mosig. Beste Werfer beim letztlich ungefährdeten Erfolg waren Lewis Londene (13), Marco Hack Vazquez (10) und Bernhard Benke (8).

Nach der Kür gegen den Tabellenersten wartet nun die Pflicht gegen den Tabellenletzten. Im letzten Auswärtsspiel dieses Jahres tritt der TVA beim bislang punktlosen Schlusslicht MTSV Schwabing an (Samstag, 17.30 Uhr). Mosig und sein Team haben den Anspruch, die nächsten Punkte zu holen. „Nach dem Spiel gegen Ansbach sollten wir reichlich Selbstvertrauen haben“, so der Trainer.

Basketballerinnen des TV Augsburg gewinnen das Spitzenspiel

Ebenfalls einen starken Auftritt legten die Frauen des TVA hin. Im Spitzenspiel besiegten sie den ESV Staffelsee deutlich mit 85:60 (54:36), revanchierten sich für die Hinspielniederlage (81:95) und machten einen gewaltigen Schritt Richtung Meisterschaft. Mit 16 Punkten führt die Mannschaft von Spielertrainerin Mirijam Unger das Klassement in der 1. Regionalliga Süd vor Staffelsee (14) an. Im Auswärtsspiel beim MTV München (Samstag, 17.30 Uhr) können die Augsburgerinnen den nächsten Verfolger auf Distanz halten. München steht auf Tabellenplatz vier (12 Punkte).