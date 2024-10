TV Augsburg stimmt sich mit Erfolg aufs Spitzenspiel ein

Wirklich überrascht zeigte sich Mirijam Unger nach dem Erfolg beim MTV München nicht. „Diese Mannschaft liegt uns“, betonte die Spielertrainerin des TV Augsburg nach dem 84:80 (38:36). Das Ergebnis und der Halbzeitstand deuteten auf einen engen Spielverlauf hin, letztlich siegten die Augsburgerinnen in der 1. Regionalliga Süd lediglich mit vier Punkten Vorsprung. Unger jedoch relativierte. „Das Ergebnis sah enger als, als es im Endeffekt war.“

Die Teams kennen sich seit Jahren, etliche Begegnungen liefen nach einem Muster ab. Während sich die Münchnerinnen gegen Ende der Partie in verbale Scharmützel mit dem Schiedsrichterteam verstrickten oder sich teils sogar selbst Wortgefechte lieferten, blieben die Augsburgerinnen ruhig und hielten an ihrem Plan fest. „Wir waren total entspannt“, sagte Unger.

TSV Nördlingen erhält Verstärkung aus der Bundesliga

Der TVA zog auf dem Feld sein System durch, ließ den Ball schnell zirkulieren und kam so zu Abschlüssen. Beste Werferinnen waren Carina Unger (20 Punkte), Sophie Kleim (15) und Krisztina Dora Mattis (14). Die Augsburgerinnen setzten sich durch den dritten Sieg im vierten Spiel auf den zweiten Tabellenplatz. Nun freuen sich Mirijam Unger und ihr Team auf ein Spitzenspiel, am Samstag treten sie beim punktgleichen Tabellenführer TSV Nördlingen an (16 Uhr). Anders als in der Begegnung mit München muss sich Unger dort auf Überraschungen einstellen. Oft agieren beim Gastgeber drei, vier Spielerinnen vom Bundesligateam Angels Nördlingen. „Wenn wir diese Spielerinnen in den Griff bekommen, sieht es gut aus. Ich bin gespannt“, betonte Augsburgs Spielertrainierin.

Wie gegen München werden die TVA-Spielerinnen versuchen, ihre Spielidee umzusetzen. Ein entscheidender Faktor werden die Rebounds unter dem eigenen und dem Korb des Gegners sein. Unger rechnet damit, dass die Nördlingerinnen ein aggressives Pressing betreiben werden. „Wenn wir uns daraus lösen können und schnell genug in der Verteidigung sind, sehe ich gute Chancen.“