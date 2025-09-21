Wie ein Sanduhrtattoo auf das Thema Stammzellenspende aufmerksam machen soll

Das letzte Mal, dass Michael Leinberger ein Tattoo-Studio von innen gesehen hat, ist schon ein paar Jährchen her. Mit 18 hat er sich eine Tätowierung auf den Oberarm stechen lassen. Heute will sich der 50-Jährige aus Altenmünster wieder unter die Nadel legen. Und damit ein Zeichen setzen - für das Thema Stammzellenspende.

150 Tattoo-Studios aus ganz Deutschland waren am Samstag bei der TwWin-Aktion dabei und verewigten kostenlos das Kunstwerk, das das Symbol für das Sternzeichen Zwilling und einen stilisierten DNA-Strang miteinander kombiniert und ein bisschen an eine Sanduhr erinnert. Eine Sanduhr, die dafür steht, dass der Spender nur wenig Zeit opfert, seinem genetischen Zwilling damit aber viel Zeit schenken kann. Auch Christian Tarara von Badass-Tattoo auf dem Kreuz in Augsburg war dabei. „Wir wollen mit der Aktion den Fokus auf das Thema legen, über die Stammzellenspende informieren und den Menschen die Angst davor nehmen“, sagt er, während die Tätowiermaschine in seiner Hand sirrend über das Handgelenk von Michael Leinberger gleitet.

Denn ein großflächigeres Tattoo, sagt Florian Scherer, das schmerze nach dem Stechen über Wochen und sei definitiv schlimmer als eine Stammzellenspende, die heute in der Regel über eine Blutentnahme läuft

Schon vor dem Beginn bildet sich vor dem Laden eine Schlange

Während das neue Tattoo von Michael Leinberger langsam Gestalt annimmt, ist bei Notfallsanitäter Scherer im Nebenraum dessen Sohn angekommen. Das Tattoo, in seinem Fall sein erstes, ist schon fertig. Nun lässt sich der junge Mann noch typisieren. Ganz nach dem Slogan der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS: Stäbchen rein, Spender sein. Scherer selbst hat auch schon einige Tattoos auf seiner Haut, auch das Organspendetattoo prangt schon auf der Brust. Irgendwann im Laufe des Tages will er sich heute noch das Twinwin-Tattoo stechen lassen. Wenn zwischendrin mal Zeit ist. Denn noch hat Christian Tarara alle Hände voll zu tun. Schon vor der Öffnung hat sich am Samstagmorgen eine Schlange vor seinem Laden gebildet. „Es freut mich, dass es so gut ankommt, aber es wäre schon besser gewesen, wenn es mehr so reingetröpfelt wäre“, sagt er.

Angie Möller lag schon öfter bei Christian Tarara unter der Nadel. Diesmal für einen guten Zweck. Foto: Marcus Merk

Ihr Mann hat selbst schon Stammzellen gespendet

Rund zehn Minuten hat Tarara für das Tattoo von Michael Leinberger gebraucht. Kurze Zeit später nimmt schon Angie Möller auf der Liege ihres Stammtätowierers Platz. Bei ihr wird die stilisierte Sanduhr künftig über der Achillessehne prangen. Auch Möller ist, wie Michael Leinberger, schon seit Jahren bei der DKMS als potenzielle Spenderin registriert. Anlass für die Typisierung, erzählt sie, sei damals die Erkrankung eines Familienmitglieds gewesen. In diesem Fall konnte ein Spender gefunden werden. Und nicht nur das: „Mein Mann hat auch schon Stammzellen gespendet“, sagt Möller. Durch diese Erfahrungen weiß sie, wie eine Spende abläuft und dass die Menschen oft unnötige Angst davor haben. „Ich dachte mir, das ist eine megagute Aktion. Und dass man, wenn andere Leute mich ansprechen, wofür dieses Tattoo ist, einfach noch mehr Leute dazu bringt, dass sie sich typisieren lassen.“