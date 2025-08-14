Icon Menü
Über 1500 Kita-Plätze fehlen in Augsburg

Augsburg

Kinder ohne Kita-Betreuung: In Augsburg fehlen mehr als 1500 Plätze

Ein fehlender Betreuungsplatz bringt für Familien viele Probleme mit sich. Trotz Anstrengungen kann die Stadt nicht genügend Plätze anbieten. Die Gründe sind vielfältig.
Von Miriam Zissler
    • |
    • |
    • |
    Auch im neuen Kita-Jahr werden wieder einige Eltern bei den Kita-Plätzen leer ausgehen.
    Auch im neuen Kita-Jahr werden wieder einige Eltern bei den Kita-Plätzen leer ausgehen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    In wenigen Wochen beginnt das neue Kita-Jahr. Auch diesmal Jahr bleiben aber zahlreiche Kinder in Augsburg ohne Betreuung: Stand 1. Juni zum 1. September konnte über 1520 Kindern kein Angebot gemacht werden. Das ist zwar eine Verbesserung zum Vorjahr, als zum selben Stichtag noch 2075 Plätze fehlten. Obwohl es große Anstrengungen seitens der Stadt gebe, mangelte es aber immer noch an genügend Plätzen, stellte Diana Schubert, Leiterin des Amts für Kinderbetreuung, in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses fest. Neben fehlenden Fachkräften und Räumen stelle der Anstieg von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf das System unter besondere Herausforderungen. Für viele Familien bringt ein fehlender Betreuungsplatz Probleme mit sich.

