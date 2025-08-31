An diesen öffentlichen Orten gibt es in Augsburg kostenloses WLAN

Wer in Augsburg mit Bus oder Straßenbahn unterwegs ist, hat dort kein WLAN mehr. Die Stadtwerke haben den Service abgeschaltet – weil ihn zu wenige Fahrgäste nutzten, wie es heißt, außerdem seien die Kosten zu hoch. Dieser Schritt geht gewissermaßen gegen den „Trend“. Denn im Augsburger Stadtgebiet gibt es immer mehr öffentliche Orte, an denen kostenloses WLAN verfügbar ist.

Über BayernWLAN gibt es in Augsburg mehr als 2000 kostenlose Hotspots

Die meisten kostenlosen Hotspots im Stadtgebiet gibt es inzwischen über BayernWLAN, eingerichtet vom Freistaat Bayern. Wie das zuständige Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) auf Anfrage mitteilt, wurde der erste Hotspot in Augsburg 2016 in Betrieb genommen. Inzwischen sind es rund 2000. „Bevorzugte Standorte für BayernWLAN-Hotspots sind unter anderem touristische Highlights, Hochschulen und Behördenstandorte sowie Busse des öffentlichen Nahverkehrs“, so das LDBV. In Augsburg befänden sich derzeit weitere Hotspots „im Aufbau“. Alle Standorte sind unter www.wlan-bayern.de abrufbar.

Eine Übersicht ausgewählter Orte und weiterer Anbieter:

Stadt Augsburg: Seit 2013 hat die Stadt ihr Angebot an kostenlosem WLAN ausgeweitet. Sie bietet an einigen Stellen im Stadtgebiet und in städtischen Dienststellen freies Internet an. Zum Teil sind die Standorte nur zu einem Teil mit WLAN abgedeckt. So sei es nicht an allen Standorten im Außenbereich oder in allgemein zugänglichen Bereichen verfügbar, heißt es aus dem Personalreferat der Stadt Augsburg. Beispiele, in denen es kostenloses WLAN gibt: unter anderem verschiedene Kindertagesstätten oder Horts, Bürgerbüros, Kresslesmühle, Stadtarchiv, Amt für Kinder, Jugend & Familie, Abfallwirtschaftsbetrieb, Königsplatz, Rathaus sowie Rathausplatz. Wie viel Geld die Stadt in das Angebot steckt, ist unklar. „Da für das öffentliche WLAN viele Teile des städtischen Netzes mitgenutzt werden, können die Gesamtkosten für das öffentliche WLAN allein nicht genau beziffert werden.“

Universität Augsburg: Allein über 600 einzelne BayernWLAN-Standorte liegen am Hauptsitz im Univiertel , es ist aber auch an den anderen Uni-Standorten verfügbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilt der stellvertretende Sprecher Michael Hallermayer mit. Die Universität Augsburg biete selbst kein kostenfreies öffentliches WLAN an. Durch das separate WLAN „eduroam“ würden Uni-Beschäftigte und -Studierende sowie darüber hinaus auch die Angehörigen anderer Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland mit WLAN versorgt. Heißt: Studierende aus Hamburg könnten in Augsburg das WLAN von THA und Uni automatisch nutzen und umgekehrt.

Wifi-Standorte gibt es an Uni, Hochschule, Rathausplatz, Königsplatz, Uniklinik, Hauptbahnhof

Technische Hochschule Augsburg (THA): Das eduroam-Netzwerk steht auch den Studenten und Beschäftigten der THA zur Verfügung. Hierfür ist eine Authentifizierung mittels THA-Benutzerkennung notwendig. BayernWLAN ist auf dem Gelände ebenfalls präsent: Sowohl auf dem Campus am Roten Tor sowie auf dem Campus am Brunnenlech gibt es Hotspots.

Uniklinik und Medizincampus: Seit März 2025 ist das BayernWLAN auch an der Uniklinik Augsburg (UKA) verfügbar. Der Empfang erstreckt sich nach Auskunft eines Sprechers über das gesamte UKA- und Campusgelände, in den Gebäuden und außerhalb. Zusätzlich gibt es auch dort „eduroam“.

Hauptbahnhof: Die Deutsche Bahn (DB) betreibt dort das kostenlose Netz „Wifi@DB“.

Stadtteile: Die meisten Bayern-WLAN-Standorte konzentrieren sich auf die Hochschul-Standorte und den erweiterten Innenstadtbereich, auch in den Stadtteilen gibt es aber Hotspots. In Pfersee etwa an der Haltestelle Augsburger Straße oder an der Polizeiinspektion 6 (Augsburger Str. 38/40), in Hochzoll an der Friedberger Straße (Rudolf-Diesel-Gymnasium und Haltestelle Hochzoll Mitte), in Lechhausen am Schlössle und an der Polizeiinspektion Ost (Bürgermeister-Wegele-Str. 4), in Inningen an der Hohenstaufenstr. 57, in Haunstetten an den Haltestellen Haunstetten West (Inninger Str.) und Haunstetten Nord (Haunstetterstraße), in Göggingen an der Haltestelle Maria Stern (Gögginger Straße), in Oberhausen am Bahnhof, an der Haltestelle Bärenwirt (Donauwörther Straße) oder bei der Rentenversicherung (Dieselstr. 9).