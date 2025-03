Baurecht für Zeuna-Stärker: Wie geht es jetzt weiter?

Nach fast zehn Jahren Altlastenuntersuchung, Planung und Vertragsverhandlungen gibt es nun grünes Licht für das größte Augsburger Neubaugebiet in den kommenden Jahren: Das ehemalige Zeuna-Stärker-Areal im Norden von Oberhausen nahe der Rentenversicherung kann bebaut werden. Bis zu 671 Wohnungen sind auf dem ehemaligen Fabrikareal möglich. In etwa einem Jahr könnte man mit der Erschließung des Geländes beginnen, so der Projektentwickler Solidas, der das ehemalige Fabrikgelände gekauft hat und zum Wohngebiet entwickelt. Vorgesehen ist in dem Quartier, das relativ dicht bebaut wird, unter anderem ein zwölfstöckiges Hochhaus.

