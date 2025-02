Das Schloss am Osramsteg in Augsburg ist eine Liebeserklärung

Das Schloss ist etwas verrostet. Es hängt am Osramsteg in Augsburg. Auf den ersten Blick wirkt es etwas verloren. Das rote Schloss vermittelt jedoch eine wunderbare Botschaft: Wie schön, dass es dich gibt! Nun darf gerätselt werden, wer oder was damit gemeint ist. Ein Name steht nicht dabei. Wer vom Steg in die Ferne schaut, mag womöglich zur Erkenntnis kommen: Es kann nur der Lech sein. Oder doch nicht?

Der Fluss fließt unterhalb vom Osramsteg. Das Bauwerk ist bald 100 Jahre alt. Im Jahr 2026 ist Jubiläum. Der Volksmund verpasste der Eisenbahnbrücke die Bezeichnung „Steg“. Sie verbindet das Textilviertel mit Lechhausen. Die beiden angehängten Übergänge sind Fußgängern vorbehalten. Radfahrer sollen ihr Rad schieben. Macht aber nicht jeder.