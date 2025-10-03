Überforderung, Gewalt, Vernachlässigung: So viele Kinder brauchen in Augsburg Schutz

Carsten Unger kann sich noch gut an den Sommer 2020 erinnern. Nach den ersten Lockdownphasen klingelte bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hochzoll damals unablässig das Telefon. In normalen Phasen, sagt deren Chef, erreichen ihn pro Woche zwischen 0 und fünf Anfragen bezüglich eines Platzes für Kinder oder Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Eltern bleiben können und in Obhut genommen werden müssen. „Im August 2020 waren es 40 pro Woche. Das war die absolute Hochphase.“ Von derartigen Zahlen sei man in Augsburg mittlerweile wieder weit entfernt. „Trotzdem haben wir, im Vergleich zu der Zeit vor Corona, mittlerweile eine andere Dynamik“, so Unger.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Schenkelberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis