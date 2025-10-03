Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Überforderung, Gewalt, Vernachlässigung: So viele Kinder brauchen in Augsburg Schutz

Augsburg

Überforderung, Gewalt, Vernachlässigung: So viele Kinder brauchen in Augsburg Schutz

In den vergangenen Jahren platzten die Inobhutnahmeeinrichtungen oft aus allen Nähten. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Das hat mehrere Gründe.
Von Katharina Indrich
    • |
    • |
    • |
    Nach Hochphasen während der Pandemie waren in Augsburg zuletzt weniger Kinder in Schutzmaßnahmen untergebracht. Das hat mehrere Gründe.
    Nach Hochphasen während der Pandemie waren in Augsburg zuletzt weniger Kinder in Schutzmaßnahmen untergebracht. Das hat mehrere Gründe. Foto: Annette Riedl, dpa (Symbolbild)

    Carsten Unger kann sich noch gut an den Sommer 2020 erinnern. Nach den ersten Lockdownphasen klingelte bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hochzoll damals unablässig das Telefon. In normalen Phasen, sagt deren Chef, erreichen ihn pro Woche zwischen 0 und fünf Anfragen bezüglich eines Platzes für Kinder oder Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Eltern bleiben können und in Obhut genommen werden müssen. „Im August 2020 waren es 40 pro Woche. Das war die absolute Hochphase.“ Von derartigen Zahlen sei man in Augsburg mittlerweile wieder weit entfernt. „Trotzdem haben wir, im Vergleich zu der Zeit vor Corona, mittlerweile eine andere Dynamik“, so Unger.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden