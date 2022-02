Verein ruft Bundesregierung zu effektiverem Handeln

"Massiv und bedrohlich" nennen die Mitglieder des Ukrainischen Vereins Augsburg die Truppenkonzentration Russlands an den Grenzen ihrer Heimat.

Gezeichnet von der Vorsitzenden Dr. Olena Yaremko, wendet sich der Verein in einem offenen Brief an die Bundesregierung und das Land Bayern. Man sehe sich "moralisch verpflichtet", zu den Geschehnissen im Grenzgebiet zu Russland Stellung zu beziehen, heißt es darin, womit "Besorgnis" und "Frustration" über potenzielle Folgen des aktuellen Szenarios zum Ausdruck gebracht werden sollen. Weiter heißt es, die im Verein zusammengeschlossenen Ukrainer hätten nach wie vor die Hoffnung, die Bundesrepublik werde angesichts der akuten Bedrohungslage ihre Russlandpolitik überdenken und grundlegend korrigieren.

"Ja", sagen vier der rund 30 Mitglieder des Vereins, "wir sind europäisch, westlich" geprägt. In Zeiten, in denen die Ausweisung von Journalisten der Deutschen Welle als Reaktion auf das Sendeverbot des russischen Senders RT DE durch die Medienaufsicht erfolgte, zeigen sie sich dankbar im Sinne der Pressefreiheit im fernen Deutschland agieren zu dürfen. Am Samstag. wenn sich die Gemeinde im Alten Gögginger Rathaus zur Samstagsschule ihrer Kinder trifft, geben sie bereitwillig Auskunft über ihre Sicht der Lage. Sie können nur sagen, dass in ihrer Heimat immer mehr Leute in "Angst und Panik" wegen der Geschehnisse und der Truppenkonzentration von inzwischen 130000 russischen Soldaten vor ihrer Haustüre leben. Helme allein, meinen sie unisono, helfen da nichts mehr.

Dabei sind sich Spätaussiedler Igor Meisner, 36, Politikstudent Andrii Rymlianskyi, 28, Zahnarzt Yuri Malyk, 47, und die Vorsitzende Psychologin Dr. Olena Yaremko vom 2019 gegründeten Verein der Sprengkraft des Konflikts durchaus bewusst. Aus der Liste der gewünschten Waffen, die jüngst der Bundesregierung zuging, stünden deshalb nur sogenannte "defensive" Mittel: Darunter Flugabwehr-Raketeensystem, Anti-Drohnen-Gewehre, Mikrowellen-Zerstörsysteme, elektronische Ortungssysteme, aber auch Nachtsichtgeräte und Überwachungskameras.

Alles für den Fall eines Angriffs von russischer Seite und zur Verteidigung der Ukraine. Dabei sind sich die Vereinsvertreter in Augsburg, die vor allem das Lable der Stadt als "Friedensstadt" sehr zu schätzen wissen, im Klaren drüber, dass Präsident Putin den Spieß schnell umdrehen könnte. Würde sich die Ukraine zu unbedachten Handlungen provozieren lassen, könnte Putin Selensky als den Aggressor darstellen, nicht umgekehrt.

Dabei sei schon 2014 offensichtlich gewesen, wohin die Reise geht. Spätestens seit die Ukraine freiwillig ihre Atomwaffen abgab, im Gegenzug aber nicht die in Aussicht gestellten Sicherheitsgarantien erhielt, bedürfe es mehr denn je der Hilfe der Bundesrepublik. Deren Zurückhaltung und die kategorische Weigerung, ein deutliches Signal an Putin zu senden, komme der Aufgabe einer Führungsrolle innerhalb der Nato gleich, Diese Art der Russlandpolitik gehöre in die 1980er und 1990er Jahre. Im Moment fühlen sich die Ukraine-Vertreter, die allesamt über die doppelte Staatsbürgerschaft verfügen nur von den baltischen Ländern, den USA und Großbritannien verstanden.

Dennoch bleibt der bundesdeutschen Führungsriege der Vorwurf nicht erspart, es schaue dem russischen Treiben als größte europäische Wirtschaftsmacht seit nunmehr drei Jahrzehnten "zwar kritisch, aber weitgehend tatenlos zu". Dass die Meinungen darüber auseinander gehen, ist nicht verwunderlich. Mal schildert Ex-Kanzler und Gazprom-Vertreter Gerhard Schröber (SPD), mal der ehemalige Box-Champion und heutige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, seine Sicht der Dinge. In vielen verschiedenen Talk-Sendungen zum Thema wird deutlich, dass die Meinungen so vielfältig sind wie die Interessen, die es bis nach Amerika zu verteidigen gilt.

Nato-Osterweiterung, Gas-Pipeline Nordstream 1 und 2, Völkerrechtsnihilismus, Revanchismus, Kalter Krieg. Annektierung der Halbinsel Krim, Okkupation von Territorien ehemaliger Sowjetrepubliken, nukleares Drohpotenzial . . . - so lauten nur einige wenige Schlagworte, um die sich der Konflikt dreht. Was die Vereinsmitglieder eigener Auskunft nach wollen, ist die entschiedene Verteidigung "westlich demokratischer Werte". Die vier Vertreter aus der Ukraine - dort leben 40 Millionen Menschen auf einer doppelt so großen Fläche wie Deutschland - wollen derzeit "nichts ausschließen". "W1ir bereiten uns vor", sagt auch Olena Yamarenko, die davon erzählt, dass es im Land bereits Notfalltrainings gibt und die Notfallkoffer gepackt sind.