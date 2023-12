Bäckerei Wolf macht die Lieblingsbrezen unserer Leserinnen und Leser

Unsere Leserinnen und Leser waren aufgerufen, über Augsburgs beste Breze abzustimmen. Das Rennen macht ein Familienunternehmen.

Welcher Augsburger Bäcker macht die besten Brezen? Unsere Redaktion wollte in einer großen Online-Umfrage von den Augsburgerinnen und Augsburgern wissen, wie sie diese Frage beantworten. Dass das Thema offenbar viele beschäftigt, zeigt die rege Teilnahme. Knapp 15.000 Stimmen sind abgegeben worden.

Die beste Breze Augsburgs bäckt nach dem Geschmack der Augsburgerinnen und Augsburger, die abgestimmt haben, die Bäckerei Wolf. Sie erhielt am Ende 6078 Stimmen. Auf Platz zwei kam die Bäckerei Balletshofer (4618 Stimmen), den dritten Platz holte sich die Bäckerei Jindra (1109 Stimmen). Insgesamt waren zehn Bäckereien bei der Abstimmung dabei.

10 Bilder Sie haben abgestimmt: Hier gibt es die besten Brezen in der Region Augsburg Foto: Klaus Rainer Krieger

Wolf-Breze ist rösch mit dünner Kruste

"Welche Breze einem schmeckt, ist individuell ganz verschieden. Der eine mag es rösch, der andere weich", weiß Alexander Wolf. Die Brezen aus seiner Backstube seien rösch und hätten eine dünne Kruste beschreibt er. "Es freut uns, dass wir mit dieser Variante offenbar den Geschmack der Augsburger am besten treffen." Die Breze sei für Bäckereien aus Augsburg und Bayern mit das wichtigste Produkt. Wie viele beim Familienunternehmen täglich aus dem Ofen kommen, will er nicht verraten. Nur so viel: Bei Wolf werden 90 Prozent der Brezen in der Backstube gebacken, nur wenige in der Filiale, ergänzt Stefan Wolf. "In der Backstube haben wir mit den Bäckern die Experten und auch die besseren Öfen."

Die Bäckerei Wolf ist ein Familienbetrieb mit 31 Filialen. Trotzdem sei man weiter ein Handwerksbäcker, bei dem viel Wert auf den klassischen Backablauf sowie handwerkliche Qualität gelegt werde.