Für Passanten in Augsburg überwiegt bei Olympia die Freude am Sport

Das Austragungsland China steht in der Kritik, doch für viele Sportfans steht fest: Die Wettbewerbe werden sie dennoch verfolgen. Wir haben uns in Ausburg umgehört.

Seit Freitag finden in Peking die 24. Olympischen Winterspiele statt. Damit ist die chinesische Hauptstadt die einzige Stadt, in der sowohl im Winter als auch im Sommer Olympische Spiele stattfanden. Das sportliche Großereignis stand von Anfang an in der Diskussion: Bereits im Vorfeld waren pandemiebedingt einige Olympioniken ausgeschieden. Zudem kritisieren viele das Gastgeberland China. Wir haben Passanten in der Augsburger Innenstadt gefragt, was sie mit Olympia verbinden, was sie vom Austragungsort Peking halten und welche Wintersportart sie sich besonders gerne ansehen.

Vija Lase aus Augsburg. Foto: Quirin Hönig

Vija Lase, Augsburg: Da ich im Krankenhaus in der Corona-Station arbeite, habe ich momentan leider nicht den Luxus, die Olympischen Winterspiele so zu verfolgen, wie ich es gerne wollte. Als geborene Lettin schlägt mein Fanherz natürlich für mein Heimatland. Besonders in den Bob-Disziplinen male ich meinen Landsleuten recht gute Chancen auf eine Medaille aus. Beim Bobfahren kommt es viel auf Koordination innerhalb der Mannschaft an. Das ist ein bisschen so wie bei uns auf der Station. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können.

Walter Müller aus Augsburg. Foto: Quirin Hönig

Walter Müller, Augsburg: Olympia gehört einfach dazu. Daran kann auch eine Pandemie nichts ändern. Manche Athleten trainieren ihre gesamte Karriere hindurch für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Biathlon finde ich besonders spannend. Ich betreibe seit über 30 Jahren Langlaufen. Wenn man dann sieht, wie es die Athleten schaffen, innerhalb kürzester Zeit ihren Puls unter Kontrolle zu bringen und sauber zu schießen, löst das bei mir immer wieder Faszination aus. Meiner Meinung nach hätten die diesjährigen Spiele jedoch nicht unbedingt in China stattfinden müssen. Das hat mehrere Gründe. Allen voran, dass dort die Menschenrechte mit Füßen getreten werden.

Nils Schrank aus Ulm. Foto: Quirin Hönig

Nils Schrank, Ulm: Ich schaue gerne die Olympischen Winterspiele. Am liebsten jedoch den Riesenslalom. Da ich selbst schon lange Ski fahre, weiß ich, wie viel Präzision und Arbeit eine perfekte Abfahrt benötigt. Persönlich glaube ich, dass die Olympischen Winterspiele 2022 in anderen Regionen der Erde, beispielsweise im skandinavischen Raum, besser aufgehoben wären. Allein schon aus Umweltgründen. In Peking wird hauptsächlich mit Kunstschnee gearbeitet, der an sich deutlich härter ist als "echter" Schnee. Dies birgt auch erhöhte Verletzungsrisiken für die Athletinnen und Athleten. Anschauen werde ich die Spiele jedoch allemal. Schließlich sieht man nur alle vier Jahre so viele Ausnahmetalente auf einem Fleck vereint.

Klaus Förster aus Neusäß. Foto: Quirin Hönig

Klaus Förster, Neusäß: Meiner Meinung nach ist es schade, dass die Olympischen Spiele mehr und mehr dem Kommerz verfallen. Wenn es nach mir ginge, könnte Olympia auch in deutlich kleinerem Rahmen abgehalten werden. Ich hoffe, dass zukünftige Austragungsorte zusätzlich nach ökologischen und humanitären Gesichtspunkten ausgewählt werden. Ich schaue sehr gerne, unabhängig von Olympia, Skispringen an. Eine Sache stößt mir jedoch sauer auf: Es wurden in den vergangenen Jahren in Peking Dutzende Wintersportanlagen aus dem Boden gestampft. Ich würde mich trauen zu wetten, dass diese anschließend nicht mehr oder nur noch selten genutzt werden. Ich denke dabei an die Stadien, die anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika gebaut wurden. Die verfallen langsam, aber sicher und haben keinerlei reellen Mehrwert für die dortige Bevölkerung.

Lesen Sie dazu auch