Unbekannte beschädigen geparktes Auto

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Johannes-Haag-Straße in der Innenstadt einen schwarzen Seat, der dort geparkt war, beschädigt. Der Vorfall geschah im Zeitraum von Mittwoch, 19.30 Uhr bis Donnerstag, 13.15 Uhr. Ersten Schätzungen zufolge entstand am Auto ein Sachschaden von rund 600 Euro, berichtet die Polizei.

Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter 0821/323-2710 entgegengenommen. (ina)