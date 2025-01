Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Ein oder mehrere Einbrecher sind am Wochenende mit Gewalt in eine Bäckerei in der Augsburger Straße in Pfersee eingedrungen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 16.20 Uhr, bis Samstag, 6.20 Uhr. Der oder die Täter suchten laut Polizei gezielt die Kassen im Verkaufsraum auf. Der genaue Sach- bzw. Beuteschaden wird derzeit noch geklärt, heißt es.

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0821/323-3821 entgegen. (ina)