Unbekannte verprügeln 17-Jährigen in Augsburger Innenstadt

Eine Passantin hat am Montagabend gegen 21 Uhr in der Klinkertorstraße in der Innenstadt beobachtet, wie zwei Männer auf einen 17-Jährigen einschlugen. Sie rief die Polizei.

Wie die Polizei berichtet, war es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und zwei bislang unbekannten Männern gekommen. Der 17-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der genaue Sachverhalt sowie die Hintergründe der Tat werden derzeit ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2110 zu melden. Diese ermittelt nun wegen Körperverletzung. (ina)