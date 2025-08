Am späten Sonntagabend haben ein oder mehrere Graffiti-Schmierer in der Lützowstraße in Lechhausen einen Schaden von rund 5000 Euro angerichtet. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden dort zwischen 22.30 bis 23 Uhr mehrere Hausmauern sowie ein Auto mit Farbe beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun. Hinweise werden unter 0821/323-2310 entgegen genommen. (ina)