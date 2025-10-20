Icon Menü
Unbekannter Radfahrer belästigt 25-jährige Joggerin in Augsburg

Augsburg-Hochzoll

Unbekannter Radfahrer belästigt 25-jährige Joggerin

Im Sommer gab es eine Reihe solcher Vorfälle in Augsburg, jetzt wieder: Ein unbekannter Mann hat eine Läuferin begrapscht. Dann fuhr er mit dem Rad davon.
    Eine Joggerin wurde in Hochzoll von einem Unbekannten belästigt. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Eine Joggerin wurde in Hochzoll von einem Unbekannten belästigt. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Ein unbekannter Grapscher, der vor allem Joggerinnen am Lech anging, hatte im Sommer immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Seither hatte die Polizei solche Übergriffe nicht mehr vermeldet. Bis jetzt. Nun gibt es offenbar einen erneuten Vorfall. Am Freitag hat ein Unbekannter in der Freibergseestraße in Hochzoll eine Läuferin belästigt.

    Als der Unbekannte mit seinem Rad an der 25-Jährigen vorbeifuhr, griff er laut Polizei der Frau ans Gesäß und flüchtete dann Richtung Zugspitzstraße. So hatten sich die Taten in den Sommermonaten ebenfalls abgespielt. Ob es sich dabei um einen oder mehrere Täter handelte, ist unklar. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er trug eine schwarze Jacke, eine Kapuze und eine schwarze Hose.

    Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sexualdeliktes. Zeugenhinweise unter 0821/323-2310. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen. (ina)

