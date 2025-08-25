Icon Menü
Unbekannter stiehlt Tasche am Lech in Augsburg

Augsburg-Innenstadt

Unbekannter stiehlt Tasche am Lech in Augsburg

Ein Mann hat am Lech seine Umhängetasche abgestellt und sie wohl aus den Augen gelassen. Ein Unbekannter nutzte die Situation aus.
    •
    •
    •
    Nach einem Diebstahl am Lech in Augsburg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.
    Nach einem Diebstahl am Lech in Augsburg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein Diebstahl hat sich am Sonntag gegen 17.40 Uhr am Lech in der Berliner Allee in der Innenstadt ereignet.

    Wie die Polizei berichtet, hatte ein 32-jähriger Mann seine Umhängetasche auf einem Stein am Lech auf Höhe der Berufsfeuerwehr abgestellt, dann entfernte er sich. Als er zurückkehrte, war seine Tasche verschwunden. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

    Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich, so die Polizei, die Zeugenhinweise unter 0821/323-2710 entgegen nimmt. (ina)

