Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Hermann-Frieb-Straße in Haunstetten-Siebenbrunn die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses beschädigt.

Laut Polizei wurde eine Glasflasche gegen die Tür geworfen, dabei entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (ina)